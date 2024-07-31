Короткий сон днем — возможность быстро перезагрузиться и отвлечься от обстоятельств.

Почему спать днем – полезно

Исследование показало, что кратковременный сон днём может коррелировать с увеличением объёма мозга.

Ученые выяснили, что люди, которые регулярно спят днем, имеют больший объем мозга. Это компенсирует старение до 6,5 лет.

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К тому же недолгая дремота стимулирует творческие способности и повышает уровень удовлетворенности жизнью.

Как правильно спать днем

Оптимальная продолжительность дневного сна составляет от 15 до 30 минут.

Американская ассоциация сна рекомендует взрослым спать днем не более 30 минут. Эксперты утверждают, что более длинный сон может затруднить засыпание ночью.

Также эксперты советуют отдыхать в одно и то же время ежедневно.

Засыпать следует в период между 13:00 и 15:00. Именно в это время тело испытывает естественное падение уровня энергии.

Специалисты советуют спать днем не на той же кровати, что ночью, а, например, на диване. Так вы будете достаточно расслаблены для короткого сна, но не настолько, чтобы переспать.

Источник: Hartford Healthcare