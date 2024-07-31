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Чи можна спати вдень: експерти радять, яких правил слід дотримуватися

31 Липня 2024, 17:31
Ольга Боднарчук редактор
сон, відпочинок
Джерело: Pexels

Короткий сон вдень – можливість швидко перезавантажитися та відволіктися від обставин.

Чому спати вдень – корисно

Дослідження показало, що короткочасний сон вдень може корелювати зі збільшенням об’єму мозку.

Учені з’ясували, що люди, які регулярно сплять вдень, мають більший об’єм мозку. Це компенсує старіння до 6,5 років.

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До того ж недовга дрімота стимулює творчі здібності та підвищує рівень задоволення життям.

Як правильно спати вдень

Оптимальна тривалість денного сну становить від 15 до 30 хвилин.

Американська асоціація сну рекомендує дорослим спати вдень не більше 30 хвилин. Експерти стверджують, що довший сон може ускладнити засинання вночі.

Також експерти радять відпочивати в один і той самий час щодня.

Засинати слід у період між 13:00 та 15:00. Саме в цей час тіло відчуває природнє падіння рівня енергії.

Фахівці рекомендують спати вдень не на тому ж ліжку, що вночі, а, наприклад, на дивані. Так ви будете достатньо розслаблені для короткого сну, але не настільки, щоб переспати.

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Джерело: Hartford Healthcare

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