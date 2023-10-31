Яблоки – популярные фрукты, имеющие много полезных свойств. Они содержат витамины B, C, микроэлементы кальций, железо, фосфор, калий. Однако можно ли есть яблоки на ночь – читайте в материале.

Можно ли есть яблоки на ночь и как это влияет на фигуру

Гастроэнтеролог Евгения Тимчук утверждает, что на 100 г красного яблока приходится примерно 47 ккал, зеленого – 35 ккал. Средний вес одного фрукта составляет – 200 г. Соотношение БЖУ – 0,4/0,4/9,8.

Яблоко богато углеводами, а при похудении нужно максимально снизить потребление простых углеводов. К тому же в нем много фруктозы, а это не что иное как сахар.

Его избыток, а также калории в целом приводят к жировым отложениям, ведь то, что организм не успевает сжечь в течение дня, откладывается впрок. Основные жировые ловушки девушек – бока, живот, бедра.

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Яблоко на ночь для стройной фигуры – это миф, чтобы избавиться от лишнего веса, вечером нужно употреблять белковые продукты, например, нежирные сорта мяса, птицы, яйца (белки), кисломолочные продукты с низким содержанием жира.

Увеличение количества белковой пищи в рационе и уменьшение потребления углеводов способствует быстрому жиросжиганию.

Можно ли есть яблоки на ночь и как это влияет на здоровье

Яблоки на ночь не рекомендуют употреблять врачи, ведь именно в это время организм человека должен отдыхать, а не работать.

В противном случае вы можете обеспечить желудку дополнительную нагрузку, что отрицательно скажется на общем состоянии здоровья. Лучше не употреблять яблоки также людям, имеющим болезни желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, индивидуальную непереносимость фрукта.