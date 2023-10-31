Яблука – популярні фрукти, які мають багато корисних властивостей. Вони містять вітаміни B, C, мікроелементи кальцій, залізо, фосфор, калій. Однак чи можна їсти яблука на ніч – читайте в матеріалі.

Чи можна їсти яблука на ніч і як це впливає на фігуру

Гастроентеролог Євгенія Тимчук стверджує, що на 100 г червоного яблука припадає приблизно 47 ккал, зеленого – 35 ккал. Середня вага одного фрукта становить – 200 г. Співвідношення БЖУ – 0,4/0,4/9,8.

Яблуко багате вуглеводами, а під час схуднення потрібно максимально знизити споживання простих вуглеводів. До того ж у ньому багато фруктози, а це не що інше як цукор.

Його надлишок, а також калорій загалом призводить до жирових відкладень, адже те, що організм не встигає спалити протягом дня, відкладається про запас. Основні жирові пастки дівчат – боки, живіт, стегна.

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Яблуко на ніч для стрункої фігури – це міф, щоб позбутися зайвої ваги, ввечері потрібно вживати білкові продукти, наприклад, нежирні сорти м’яса, птиці, яйця (білки), кисломолочні продукти з низьким вмістом жиру.

Збільшення кількості білкової їжі в раціоні та зменшення споживання вуглеводів сприяє швидкому жироспалюванню.

Чи можна їсти яблука на ніч і як це впливає на здоров’я

Яблука на ніч не рекомендують вживати лікарі, адже саме в цю пору доби організм людини має відпочивати, а не працювати.

В іншому разі ви можете забезпечити шлунку додаткове навантаження, що негативно позначиться на загальному стані здоров’я. Краще не вживати яблука також людям, які мають хвороби шлунково-кишкового тракту, цукровий діабет, індивідуальну непереносність фрукта.