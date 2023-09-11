В последнее время врачи все чаще рекомендуют ходить в туалет после полового акта даже без имеющихся исков мочеиспускания. Говорят, таким образом можно избавиться от бактерий, которые могли попасть в короткий мочеиспускательный канал, а из него – в мочевой пузырь. Однако можно ли благодаря этому избежать нежелательной беременности – читайте в материале.

Можно ли забеременеть, если после полового акта сходить в туалет

Гинеколог Анна Климчук утверждает, что то, что после полового акта можно не забеременеть, сходя в туалет – распространенный миф. Ведь на головке полового члена остается определенное количество сперматозоидов, во время полового акта успевающих проникнуть. И если вы занимались сексом несколько раз в день, не используя при этом презерватив – риск наступления беременности увеличивается.

Кроме этого следует понимать, что моча не смывает все бактерии, грибок, вирус или любой другой материал, находящийся внутри влагалища. Так что мочеиспускание никак не влияет на наступление беременности.

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От чего зависят сроки наступления беременности

Такие условия зависят от многих факторов, включая фертильность женщины, промежуток времени между половым актом и овуляцией, наличие защиты от беременности (например, применение контрацептивов) и другие факторы.