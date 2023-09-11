Останнім часом лікарі все частіше рекомендують ходити в туалет після статевого акту навіть без наявних позовів сечовипускання. Подейкують, таким чином можна позбавитися від бактерій, які могли потрапити до короткого сечовипускного каналу, а з нього – до сечового міхура. Однак чи можна завдяки цьому уникнути небажаної вагітності – читайте в матеріалі.

Чи можна завагітніти, якщо після статевого акту сходити в туалет

Гінеколог Ганна Климчук стверджує, що те, що після статевого акту можна не завагітніти, сходивши в туалет – розповсюджений міф. Адже на головці статевого члена залишається певна кількість сперматозоїдів, які під час статевого акту встигають проникнути. І якщо ви займалися сексом кілька разів за день, не використовуючи при цьому презерватив – то ризик настання вагітності збільшується.

Крім цього варто розуміти, що сеча не змиває все бактерії, грибок, вірус або будь-який інший матеріал, який знаходиться всередині піхви. Отож сечовипускання ніяк не впливає на настання вагітності.

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Від чого залежать терміни настання вагітності

Такі умови залежать від багатьох факторів, включаючи фертильність жінки, часовий проміжок між статевим актом та овуляцією, наявність захисту від вагітності (наприклад, застосування контрацептивів) та інші фактори.