Летом, когда властвует жара, больше всего страдают пожилые люди. В большинстве стран, где в последние годы регистрировались небывалые температуры, самыми уязвимыми были именно старики. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что из-за аномальной жары и погибали, в основном, люди старше 60 лет.

Это и неудивительно, способность организма регулировать температуру с возрастом снижается, из-за чего пожилым труднее справляться с сильной жарой.

Кроме того, пожилые люди, как правило, имеют сердечно-сосудистые заболевания или диабет, они должны постоянно принимать лекарства. Это еще больше ухудшает их способность адаптироваться к тепловому стрессу.

Жизненно важно защитить их от теплового удара. Доктор Панкадж Верма работает в больнице Нараяна в Индии. Он уже много лет опекает пожилых людей в этом регионе.

И, конечно, его советы, основаны на огромном опыте. Доктор дает шесть важных рекомендаций.

Необходимо пить воду при малейшей потребности в ней, чтобы поддерживать надлежащую гидратацию. Убедитесь, что у старших членов семьи есть свободный доступ к воде в течение дня. Оставаться дома. Пожилым людям нельзя выходить из дома в самое жаркое время дня. Даже поздним утром, когда температура уже начинает подниматься. Использовать методы охлаждения. Если есть кондиционер, убедитесь, что он работает правильно и настроен на комфортную температуру. Если нет, то поставьте в комнате, где проводят время пожилые члены семьи, вентиляторы, повесьте влажные полотенца. Одеваться соответствующим образом. Обеспечьте им свободную и легкую одежду из натуральных дышащих тканей, чтобы сохранять прохладу. Предпочтительны светлые тона, которые отражают солнечный свет. Защищаться от солнца. В жару лучше не выходить из дома до позднего вечера. Но если все же возникла необходимость, при выходе на улицу пожилые люди обязательно должны использовать широкополые шляпы, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем с высоким фактором защиты от солнца (SPF). Проверять регулярно. Вы должны регулярно проверять пожилых людей, особенно тех, кто живет один, чтобы убедиться, что они хорошо справляются с жарой. Поощряйте других членов семьи, друзей или соседей помогать вам.

Выполнив шесть рекомендаций по уходу за старшими членами вашей семьи, вы также должны информировать их о рисках сильной жары и профилактических мерах, которые они могут сами предпринять.

Источник: Healthshots