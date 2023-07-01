Улітку, коли панує спека, найбільше страждають літні люди. У більшості країн, де останніми роками реєструвалися небувалі температури, найуразливішими були саме люди похилого віку. Агентство Ассошіейтед Прес повідомляло, що через аномальну спеку і гинули, здебільшого, люди, старші за 60 років.

Це й не дивно, здатність організму регулювати температуру з віком знижується, через що літнім важче справлятися з сильною спекою.

Крім того, літні люди, як правило, мають серцево-судинні захворювання або діабет, вони повинні постійно приймати ліки. Це ще більше погіршує їхню здатність адаптуватися до теплового стресу.

Життєво важливо захистити їх від теплового удару. Доктор Панкадж Верма працює в лікарні Нараяна в Індії. Він уже багато років опікується літніми людьми в цьому регіоні.

І, звісно, його поради, засновані на величезному досвіді роботи. Доктор дає шість важливих рекомендацій.

Необхідно пити воду за найменшої потреби в ній, щоб підтримувати належну гідратацію. Переконайтеся, що у старших членів сім’ї є вільний доступ до води протягом дня. Залишатися вдома. Літнім людям не можна виходити з дому в найспекотнішу пору дня. Навіть пізно вранці, коли температура вже починає підніматися. Використовувати методи охолодження. Якщо є кондиціонер, переконайтеся, що він працює правильно і налаштований на комфортну температуру. Якщо ні, то поставте в кімнаті, де проводять час літні члени родини, вентилятори, повісьте вологі рушники. Одягатися відповідним чином. Забезпечте їм вільний і легкий одяг із натуральних дихаючих тканин, щоб зберігати прохолоду. Перевага надавайте світлим тонам, які відбивають сонячне світло. Захищатися від сонця. У спеку краще не виходити з дому до пізнього вечора. Але якщо все ж таки виникла необхідність, під час виходу на вулицю літні люди обов’язково мають використовувати крислаті капелюхи, сонцезахисні окуляри та сонцезахисний крем із високим фактором захисту від сонця (SPF). Перевіряти регулярно. Ви повинні регулярно перевіряти літніх людей, особливо тих, хто живе один, щоб переконатися, що вони добре справляються зі спекою. Заохочуйте інших членів сім’ї, друзів або сусідів допомагати вам.

Виконавши шість рекомендацій щодо догляду за старшими членами вашої родини, ви також маєте інформувати їх про ризики сильної спеки та профілактичні заходи, які вони можуть самі вжити.

Джерело: Healthshots