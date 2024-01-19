Как и многие фрукты, киви богат полезными веществами и нутриентами. О том, чем именно полезен фрукт для человеческого организма, Факты ICTV узнавали у нутрициолога и эксперта anti-age Анны Федоренко.

Чем полезен киви для организма

По словам Анны Федоренко, киви считается полезным фруктом, который положительно влияет на здоровье человека. В составе киви очень большое количество витаминов С, К и Е, также есть фолиевая кислота и калий. Дополнительно киви содержит клетчатку. Как ни странно, но киви можно есть с семенами и кожурой, хотя мало кто об этом знает.

Так как киви имеет большое количество антиоксидантов, а именно витамины С и Е, фрукт помогает замедлить старение. Он также укрепляет иммунную систему и благодаря серотонину может улучшать работу желудочно–кишечного тракта и уменьшать риск проблем с сердечно-сосудистой системой.

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Еще киви содержит магний и калий, которые снижают риск инсульта. Также есть данные, что киви положительно влияет на зрение и содержит фермент актинидин, который улучшает пищеварение.

Сколько киви нужно съедать за день

Очень часто киви рекомендуется людям, у которых есть проблемы с пищеварением, а именно с запорами. Для этого желательно есть не менее двух фруктов в день в течение двух недель. Благодаря актинидину и серотонину можно существенно улучшить пищеварение.

Кроме того, киви содержит растворимую и нерастворимую клетчатку.

– Это нечасто встречается во фруктах, поэтому это очень ценно, – подчеркивает Федоренко.

Растворимая клетчатка поддерживает здоровый микробиом кишечника, а нерастворимая как раз помогает поддерживать регулярный стул. Один киви содержит примерно 42 ккал и 2 г клетчатки. Это очень высокий уровень клетчатки, его можно сравнить с бобовыми и зерновыми, которые содержат сверхвысокий уровень клетчатки.

– То есть мы на стул и на пищеварение влияем через киви, двумя очень мощными ресурсами – ферментом и нерастворимой клетчаткой, – объясняет эксперт.

Клетчатка, которая находится в киви, влияет на консистенцию стула и на время его прохождения по кишечнику. Именно благодаря тому, что она натягивает на себя воду и потому, что ее много, она помогает в пищеварении, как профилактика запора. Очень важно, что каловые массы меньше времени проводят в кишечнике, это предотвращает интоксикацию организма.

Витамин С, который есть в киви, очень хорошо повышает работу иммунной системы и замедляет старение. Киви содержит 64 мг витамина С, что по некоторым источникам составляет 71% рекомендуемой дозы для мужчин и 85% – для женщин.

Киви может снизить риск возрастных проблем со зрением, таких как дегенерация желтого пятна и катаракты. Также фрукт помогает поддерживать здоровье сердца. Благодаря клетчатке, которая содержится в киви, может снизиться риск повышения общего уровня холестерина. Но для этого очень важно употреблять фрукт ежедневно, отмечает нутрициолог.

Кроме того, по мнению Федоренко, киви является хорошим дополнением к сбалансированной диете. При этом очень важно употреблять киви до 16 часов, потому что именно в это время очень активно идет усвоение сахаров из фруктов, и они не переходят в жировые отложения.