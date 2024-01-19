Як і багато фруктів, ківі багатий корисними речовинами і нутрієнтами. Про те, чим саме корисний фрукт для людського організму, Факти ICTV дізнавалися у нутриціологині та експертки anti-age Анни Федоренко.

Чим корисний ківі для організму

За словами Анни Федоренко, ківі вважається корисним фруктом, який позитивно впливає на здоров’я людини. У складі ківі дуже велика кількість вітамінів С, К та Е, також є фолієва кислота і калій. Додатково ківі містить клітковину. Як не дивно, але ківі можна їсти з насінням і шкіркою, хоча мало хто про це знає.

Через те, що ківі має велику кількість антиоксидантів, а саме вітаміни С та Е, фрукт допомагає сповільнити старіння. Він також зміцнює імунну систему і завдяки серотоніну може покращувати роботу шлунково–кишкового тракту та зменшувати ризик проблем із серцево-судинною системою.

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Ще ківі містить магній і калій, які знижують ризик інсульту. Також є дані, що ківі позитивно впливає на зір і містить фермент актинідин, який покращує травлення.

Скільки ківі потрібно з’їдати за день

Дуже часто ківі рекомендується людям, у яких є проблеми з травленням, а саме із закрепами. Для цього бажано їсти щонайменше два фрукти на день протягом двох тижнів. Завдяки актинідину та серотоніну можна суттєво поліпшити травлення.

Крім того, ківі містить розчинну та нерозчинну клітковину.

– Це нечасто зустрічається у фруктах, тому це дуже цінно, – наголошує Федоренко.

Розчинна клітковина підтримує здоровий мікробіом кишківника, а нерозчинна якраз допомагає підтримувати регулярні випорожнення. Один ківі містить приблизно 42 ккал і 2 г клітковини. Це дуже високий рівень клітковини, його можна порівняти з бобовими та зерновими, які містять надвисокий рівень клітковини.

– Тобто ми на випорожнення та на травлення впливаємо через ківі, двома дуже потужними ресурсами – ферментом і нерозчинною клітковиною, – пояснює експертка.

Клітковина, яка міститься в ківі, впливає на консистенцію випорожнень і на час їхнього проходження кишечником. Саме завдяки тому, що вона натягає на себе воду, і тому, що її багато, вона допомагає в травленні, як профілактика закрепу. Дуже важливо, що калові маси менше часу проводять у кишечнику, це запобігає інтоксикації організму.

Вітамін С, який є в ківі, дуже добре підвищує роботу імунної системи та уповільнює старіння. Ківі містить 64 мг вітаміну С, що за деякими джерелами становить 71% рекомендованої дози для чоловіків і 85% – для жінок.

Ківі може знизити ризик вікових проблем із зором, як-от дегенерація жовтої плями та катаракти. Також фрукт допомагає підтримувати здоров’я серця. Завдяки клітковині, яка міститься в ківі, може знизитися ризик підвищення загального рівня холестерину. Але для цього дуже важливо вживати фрукт щодня, зазначає нутриціологиня.

Крім того, на думку Федоренко, ківі є гарним доповненням до збалансованої дієти. При цьому дуже важливо вживати ківі до 16 години, бо саме в цей час дуже активно йде засвоєння цукрів із фруктів, і вони не переходять у жирові відкладення.