В Украине люди, которые переболели коронавирусом, могут получить соответствующий сертификат в приложении Дія не ранее чем на 15 день после установления диагноза.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Марию Карчевич во время брифинга 26 ноября.

Она утверждает, что новым документом уже пользуется более 300 тыс. человек, которые загрузили сертификат через Дію.

— Его могут получить все, кто недавно переболел коронавирусом и имеют подтвержденный врачом диагноз. Только в таком случае сертификат о выздоровлении сгенерируется в Дії, — отметила Карчевич.

Заместительница добавила, что соответствующий документ могут получить лишь те, кому установили диагноз коронавирус не ранее чем за 105 дней до запуска сертификатов о выздоровлении.

Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, после болезни можно и нужно прививаться не позже чем за 3 месяца после появления симптомов или подтвержденного Covid-19.

Срок действия Covid-сертификата о выздоровлении составит 90 дней и будет считаться со дня загрузки.