В Україні люди, які перехворіли на коронавірус, можуть отримати відповідний сертифікат у додатку Дія не раніше ніж на 15 день після встановлення діагнозу.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров‘я України з питань цифрового розвитку Марію Карчевич під час брифінгу 26 листопада.

Вона стверджує, що новим документом уже користується понад 300 тис. людей, які завантажили сертифікат через Дію.

– Його можуть отримати усі, хто нещодавно перехворів на коронавірус та мають підтверджений лікарем діагноз. Однак, важливо, щоб інформація про цей діагноз була обов’язково внесена до електронної системи охорони здоров’я. Лише в такому випадку сертифікат про одужання згенерується в Дії, – зазначила Карчевич.

Заступниця додала, що відповідний документ можуть отримати лише ті, кому встановили діагноз коронавірус не раніше ніж за 105 днів до запуску сертифікатів про одужання.

Згідно з рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, після хвороби можна і треба щепитися не пізніше ніж за 3 місяці після появи симптомів або підтвердженого Covid-19.

Термін дії Covid-сертифіката про одужання становитиме 90 днів і рахуватиметься від дня завантаження.