Остатки пищи, которые попадают в мусорную свалку, являются не просто расточительством, а настоящей глобальной проблемой. Почти одна треть всей производимой в мире пищи по разным причинам не съедается. Это же сколько витаминов и других полезных вещей выбрасывает человечество!

Несколько простых советов, которые помогут снизить количество пищевых отходов в быту и обогатить рацион, предоставил врач-диетолог Олег Швец.

Покупаем разумно

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Большинство людей склонны покупать больше еды, чем им нужно. Особенно, если покупают оптом. Чтобы не покупать лишнего, ходите в магазин каждые несколько дней, а не раз в неделю. Выбирайте продукты, которые у вас уже кончились или необходимы для приготовления блюда.

Список нужных продуктов поможет снизить импульсивные покупки.

Храните продукты правильно

Значительная часть бытовых отходов – это испорченные продукты. Многие люди не могут хранить фрукты и овощи. К примеру, картофель, помидоры, чеснок, огурцы и лук ни в коем случае нельзя охлаждать. Их следует хранить при комнатной температуре.

Следует отделить продукты, производящие этилен, который способствует созреванию продуктов и может привести к преждевременной порче. К продуктам, производящим этилен во время созревания, относятся бананы, авокадо, помидоры, персики, груши, зеленый лук. Держите их подальше от картофеля, яблок, листовой зелени, ягод и перца.

Консервируйте

Соление, сушка, консервирование, сквашивание, замораживание – все эти методы издавна используются, чтобы еда сохранялась дольше. Это не только сбережение средств, но и дополнение рациона полезными продуктами.

Например, если спелые яблоки превратить в яблочное пюре, то получите источник пектинов, который еще долго сохраняется.

Не будьте придирчивы

Потребительский спрос на идеальные фрукты и овощи заставляет большие сети покупать у фермеров только идеальные продукты. Это приводит к тому, что тонны продуктов, из которых покупатель выбирает лучше всего, выбрасываются как отходы. На самом деле несовершенные фрукты и овощи такие же по вкусу и питательности. Дайте им шанс.

Систематизируйте продукты в холодильнике

Избежать порчи продуктов где-нибудь в дальнем углу холодильника можно, упорядочив их на полках. Выкладывайте продукты так, чтобы вы их видели. Пользуйтесь методом “первым положили, первым достали”.

Остатки храните в прозрачном стеклянном контейнере, чтобы не забыть, что вы в него положили.

Если вы многое готовите и у вас постоянно остается еда, выберите день, чтобы употребить все, что накопилось в холодильнике.

Ешьте шкурку

В мусорник часто идет много питательных веществ вместе с кожурой овощей и фруктов.

Например, яблочная кожура содержит большое количество клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов. Среди них – группа соединений тритерпеноидов, которые действуют как мощные антиоксиданты в организме и могут бороться с раком.

Куриная кожа является отличным источником антиоксиданта селена, способствующего уменьшению воспаления в организме.

Потребляйте желток

До сих пор существует миф, что от яичных желтков повышается уровень холестерина. Исследования показали, что у большинства людей пищевой холестерин оказывает незначительное влияние на уровень холестерина в крови.

Большую часть требуемого холестерина производит печень, а организм тщательно регулирует его уровень. Когда вы едите продукты, содержащие большое количество холестерина, ваша печень просто компенсирует это, производя его меньше.

Большинство людей, даже с высоким уровнем холестерина, могут без риска есть целые яйца, потому что они наполнены питательными веществами, включая белок, витамин А, железо, селен и витамины группы В.

Ешьте семечки

Готовя тыкву, мякоть с семенами обычно вырезают и выбрасывают. А зря. В них много магния, минерала, важного для здоровья сердца и крови.

Вымойте и высушите семена, затем смешайте с небольшим количеством оливкового масла и соли и поджарьте в духовке.

Делайте смузи

Стебли, кончики и кожуры растений могут выглядеть неаппетитно. Однако прибавляя их и полосе вы получите многочисленные преимущества. Да, стебли зеленые богаты клетчаткой и питательными веществами.

Также в блендере можно приготовить полезную смесь из ботвы свеклы, клубники или моркови, кожуры фруктов и овощей, увядших трав, перезрелых бананов.

Варите бульон

Обжарьте ботву, стебли, кожуру и любые другие оставшиеся кусочки овощей на оливковом масле или сливочном масле, затем добавьте воды и сварите из них ароматный овощной бульон. Остатки от курицы или мясные кости, сваренные с овощами, также станут отличным домашним бульоном.

Добавьте вкус воде

Один из самых простых способов увеличить потребление воды и витаминов одновременно — добавлять в жидкость кожицу цитрусовых, яблок и огурцов. Заливать водой можно увядшие травы и ботва. Выпив воду, используйте остатки фруктов или трав в полосе.

Следите за размером порций

Даже если вам кажется, что вы очень голодны, положите на тарелку небольшую порцию. Иначе есть риск, что вы не сможете все доесть, а остатки блюда попадут в помойку.

Готовя дома, вы можете модифицировать рецепты по своему вкусу, добавляя новые ингредиенты. В том числе и остатки пищи.

Так, стебли растений, кончики чеснока и лука придадут пикантный вкус бульонам и соусам.

Из стеблей брокколи, мягких помидоров, увядшего шпината или кинзы вместо традиционного базилика можно сделать домашнее песто.

Есть множество способов уменьшить и переработать пищевые отходы. Даже минимальные изменения в том, как вы приобретаете, готовите и потребляете пищу, помогут уменьшить негативное влияние на окружающую среду, которая оказывает большое влияние на здоровье человека.

А приложив небольшие усилия, вы можете существенно сократить пищевые отходы, сэкономить свои деньги и время и внести вклад в здоровье планеты.

Источник: Олег Швец