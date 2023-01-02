Декілька простих порад, які допоможуть зменшити кількість харчових відходів у побуті та збагатити раціон, надав лікар-дієтолог Олег Швець.

Купуємо розумно

Більшість людей схильні купувати більше їжі, ніж їм потрібно. Особливо, якщо купують гуртом. Щоб не купувати зайвого, ходіть до магазину кожні кілька днів, а не раз на тиждень. Обирайте продукти, які у вас вже закінчилися або необхідні для приготування страви.

Зараз дивляться

Список потрібних продуктів допоможе зменшити імпульсивні покупки.

Зберігайте продукти правильно

Значна частина побутових відходів – це зіпсовані продукти. Багато людей не вміють зберігати фрукти та овочі. Наприклад, картоплю, помідори, часник, огірки та цибулю в жодному разі не можна охолоджувати. Їх слід зберігати при кімнатній температурі.

Варто відділити продукти, які виробляють етилен, який сприяє дозріванню продуктів і може призвести до передчасного псування. До продуктів, які виробляють етилен під час дозрівання, належать банани, авокадо, помідори, персики, груші, зелена цибуля. Тримайте їх якомога далі від картоплі, яблук, листової зелені, ягод та перцю.

Консервуйте

Соління, сушіння, консервування, сквашування, заморожування – всі ці методи здавна використовуються, щоб їжа зберігалася довше. Це не лише заощадження коштів, а й доповнення раціону корисними продуктами.

Наприклад, якщо стиглі яблука перетворити на яблучне пюре, то отримаєте джерело пектинів, яке ще й довго зберігається.

Не будьте прискіпливими

Споживчий попит на бездоганні фрукти та овочі змушує великі мережі купувати у фермерів лише ідеальні продукти. Це призводить до того, що тонни продуктів, з яких покупець обирає найкраще, викидаються як відходи. Насправді недосконалі фрукти та овочі такі самі за смаком і поживністю. Дайте їм шанс.

Систематизуйте продукти в холодильнику

Уникнути псування продуктів десь у дальньому кутку холодильника можна, упорядкувавши їх на полицях. Викладайте продукти так, щоб ви їх бачили. Користуйтеся методом “першим поклали, першим дістали”.

Залишки від страв зберігайте в прозорому скляному контейнері, щоб не забути, що ви в нього поклали.

Якщо ви багато готуєте та у вас постійно залишається їжа, виберіть день, щоб спожити все, що накопичилося в холодильнику.

Їжте шкурку

У смітник часто йде багато поживних речовин разом зі шкіркою овочів та фруктів.

Наприклад, яблучна шкірка містить велику кількість клітковини, вітамінів, мінералів і антиоксидантів. Серед них – група сполук тритерпеноїдів, що діють як потужні антиоксиданти в організмі та можуть боротися з раком.

Куряча шкіра є чудовим джерелом антиоксиданту селену, який сприяє зменшенню запалення в організмі.

Споживайте жовток

Ще й досі існує міф, що від яєчних жовтків підвищується рівень холестерину. Дослідження показали, що у більшості людей харчовий холестерин незначно впливає на рівень холестерину в крові.

Більшу частину необхідного холестерину виробляє печінка, а організм ретельно регулює його рівень. Коли ви їсте продукти, що містять велику кількість холестерину, ваша печінка просто компенсує це, виробляючи його менше.

Більшість людей, навіть з високим рівнем холестерину, можуть без ризику їсти цілі яйця, бо вони наповнені поживними речовинами, включаючи білок, вітамін А, залізо, селен і вітаміни групи В.

Їжте насіння

Готуючи гарбуз, м’якоть з насінням зазвичай вирізають і викидають. А дарма. У ньому багато магнію, мінералу, важливого для здоров’я серця та крові.

Вимийте та висушіть насіння, потім змішайте його з невеликою кількістю оливкової олії та солі та підсмажте в духовці.

Робіть смузі

Стебла, кінчики та шкірки рослин можуть виглядати неапетитно. Однак додаючи їх й смузі ви отримаєте численні переваги. Так, стебла зелені багаті на клітковину та поживні речовини.

Також в блендері можна приготувати корисну суміш з бадилля буряка, полуниці чи моркви, шкірки фруктів і овочів, зів’ялих трав, перестиглих бананів.

Варіть бульйон

Обсмажте бадилля, стебла, шкірку та будь-які інші шматочки овочів, що лишились, на оливковій олії або вершковому маслі, потім додайте води та закип’ятіть їх до ароматного овочевого бульйону. Залишки від курки чи м’ясні кістки, зварені з овочами, також стануть чудовим домашнім бульйоном.

Додайте смаку воді

Один із найпростіших способів збільшити споживання води та вітамінів одночасно — додавати до рідини шкірку цитрусових, яблук і огірків. Заливати водою можна зів’ялі трави та бадилля. Випивши воду, використайте залишки фруктів або трав у смузі.

Слідкуйте за розміром порцій

Навіть якщо вам здається, що ви дуже голодні, покладіть на тарілку невелику порцію. Інакше є ризик, що ви не зможете все доїсти, а залишки страви потраплять у смітник.

Готуючи вдома, ви маєте змогу модифікувати рецепти на свій смак, додаючи нові інгредієнти. Зокрема, і залишки їжі.

Так, стебла рослин, кінчики часнику та цибулі нададуть пікантного смаку бульйонам та соусам.

Зі стебел броколі, м’яких помідорів, зів’ялого шпинату або кінзи замість традиційного базиліка можна зробити домашній песто.

Існує безліч способів зменшити та переробити харчові відходи. Навіть мінімальні зміни в тому, як ви купуєте, готуєте та споживаєте їжу, допоможуть зменшити негативний вплив на довкілля, яке має неабиякий вплив на здоров’я людини.

А доклавши невеликих зусиль, ви можете суттєво скоротити харчові відходи, заощадити свої гроші та час і зробити внесок у здоров’я планети.

Джерело: Олег Швець