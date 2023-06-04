Диетолог Марк Гилберт в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рекомендовал ежедневно пить апельсиновый сок, чтобы не только снизить высокое кровяное давление, но и избавиться от лишних килограммов.

— Продуктом, который был специально изучен для снижения веса, является апельсиновый сок и, в частности, содержащийся в нем флавон, а именно гесперидин, — объяснил эксперт.

В качестве доказательства он привел результаты недавнего исследования, когда испытуемые пили апельсиновый сок в течение 60 дней и их кровь проверяли на продукты распада гесперидина и других флавоноидов.

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Выяснилось, что те участники, у которых более эффективно метаболизировались и расщеплялись флавоноиды в печени, показали значительное снижение артериального давления.

— Дополнительным бонусом здесь было то, что эти испытуемые также потеряли жировые отложения, — отметил Гилберт.

По его словам, в статье, опубликованной в Европейском журнале питания в 2021 году, делается вывод о том, что гесперидин в апельсиновом соке снижает систолическое артериальное давление и пульсовое давление после длительного употребления.

Обогащенный гесперидином апельсиновый сок может быть полезным вспомогательным средством для контроля артериального давления и пульсового давления у людей с гипертонической болезнью, резюмирует диетолог.

Но при этом он рекомендует обратиться к своему семейному врачу, если возникли подозрения, что у вас может быть высокое давление.

Источник: Express