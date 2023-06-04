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Дієтолог назвав фруктовий напій, який допоможе знизити кров’яний тиск

4 Червня 2023, 10:06
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
тиск
Джерело: Depositphotos

Дієтолог Марк Гілберт у коментарі популярному британському онлайн-виданню рекомендував щодня пити апельсиновий сік, щоб не тільки знизити високий кров’яний тиск, а й позбутися зайвих кілограмів.

– Продуктом, який було спеціально вивчено для зниження ваги, є апельсиновий сік і, зокрема, флавон, що міститься в ньому, а саме гесперидин, – пояснив експерт.

Як доказ він навів результати нещодавнього дослідження, коли добровольці пили апельсиновий сік протягом 60 днів, а їхню кров перевіряли на продукти розпаду гесперидину та інших флавоноїдів.

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З’ясувалося, що ті учасники, у яких більш ефективно метаболізувалися і розщеплювалися флавоноїди в печінці, показали значне зниження артеріального тиску.

– Додатковим бонусом тут було те, що ці випробовувані також втратили жирові відкладення, – зазначив Гілберт.

За його словами, у статті, опублікованій у Європейському журналі харчування 2021 року, робиться висновок про те, що гесперидин в апельсиновому соку знижує систолічний артеріальний тиск і пульсовий тиск після тривалого вживання.

Збагачений гесперидином апельсиновий сік може бути корисним допоміжним засобом для контролю артеріального тиску і пульсового тиску в людей із гіпертонічною хворобою, резюмує дієтолог.

Але при цьому він рекомендує звернутися до свого сімейного лікаря, якщо виникли підозри, що у вас може бути високий тиск.

Джерело: Express

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