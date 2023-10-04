Мы все знаем, насколько важно иметь сбалансированный рацион. Но знаете ли вы, что некоторые продукты помогают нам сохранить красоту и молодость?

Известный врач Майкл Мосли назвал основной ингредиент салата, способный существенно улучшить здоровье.

Свой подкаст BBC Sounds Just One Thing британский эксперт посвятил помидорам. Он объяснил, что они действительно имеют множество полезных свойств.

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Помидоры — отличный источник питательных веществ, таких как витамин С, калий, фолиевая кислота и ликопин, который придает помидорам яркий и насыщенный красный цвет.

Ученые считают, что ликопин как мощный антиоксидант помогает бороться со свободными радикалами и предотвращает онкологические заболевания, также повышает уровень коллагена в коже, что защищает ее от солнечных ожогов и делает более эластичной.

Ликопин в большом количестве содержится в томатной пасте и томатном соке. По словам врача, люди, которые потребляли примерно 40 г томатной пасты с оливковым маслом ежедневно в течение 10 недель, имели на 40% меньше солнечных ожогов.

Кроме того, ликопин снижает уровень вредного холестерина, защищая наши сосуды от сердечно-сосудистых заболеваний.

А употребление томатного сока может даже помочь восстановить мышцы после изнурительных физических нагрузок.

Врач советует добавлять в салат помидоры и пить томатный сок как можно чаще.