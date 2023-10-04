Ми всі знаємо, наскільки важливо мати збалансований раціон. Але чи знаєте ви, що деякі продукти допомагають нам зберегти красу і молодість?

Відомий лікар Майкл Мослі назвав основний інгредієнт салату, здатний суттєво покращити здоров’я.

Свій подкаст BBC Sounds Just One Thing британський експерт присвятив помідорам. Він пояснив, що вони дійсно мають безліч корисних властивостей, а також є чудовим джерелом поживних речовин, як-от вітамін С, калій, фолієва кислота і лікопін, який надає помідорам яскравий і насичений червоний колір.

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Вчені вважають, що лікопін як потужний антиоксидант допомагає боротися з вільними радикалами та запобігає онкологічним захворюванням, також підвищує рівень колагену в шкірі, що захищає її від сонячних опіків та робить більш еластичною.

Лікопін у великій кількості міститься в томатній пасті і томатному соку. За словами лікаря, люди, які споживали приблизно 40 г томатної пасти з оливковою олією щодня протягом 10 тижнів, мали на 40% менше сонячних опіків.

Крім того, лікопін знижує рівень шкідливого холестерину, захищаючи наші судини від серцево-судинних захворювань.

А вживання томатного соку може навіть допомогти відновити м’язи після виснажливих фізичних навантажень.

Лікар радить додавати у салат помідори та пити томатний сік якомога частіше .