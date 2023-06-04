Диетолог и специалист по питанию Ричард Эллисон в комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвал лучшие варианты завтраков для снижения уровня холестерина.

Прежде всего, Эллисон подтвердил, что одним из лучших завтраков является овсянка, так как она богата растворимой клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина.

Диетолог рекомендует добавить в овсянку немного свежих фруктов, орехов или корицы для дополнительного вкуса.

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Что же касается яиц, то они тоже входят в рекомендации эксперта по питанию. Однако Эллисон советует, во-первых, ограничить потребление до одного или двух яиц в день, во-вторых, рассмотреть возможность использования яичных белков вместо цельных яиц.

Для тех, кто хочет более легкой альтернативы, Эллисон советует греческий йогурт, в котором много белка и меньше жира, чем в обычном йогурте. В него также можно добавит свежие фрукты или мед.

— Если вы хотите что-то перекусить, то выбирайте цельнозерновые тосты. В них больше клетчатки и они помогут дольше чувствовать себя сытым, — говорит Эллисон.

Если у вас есть больше времени, не повредит ломтик цельнозернового хлеба с авокадо, миндальным маслом или нежирным сливочным сыром.

Кроме того, есть вариант смузи, который по словам диетолога, является отличным способом получить множество питательных веществ за один прием пищи.

Эллисон советует, использовать для приготовления смузи основу из обезжиренного молока или йогурта и добавить свежие или замороженные фрукты, шпинат и семена чиа.

В дополнение к здоровому питанию одним из важных способов снизить уровень холестерина являются физические упражнения, напомнил Ричард Эллисон.

Источник: Express