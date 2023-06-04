Дієтолог і фахівець із харчування Річард Еллісон у коментарі популярному британському онлайн-виданню назвав найкращі варіанти сніданків для зниження рівня холестерину.

Насамперед Еллісон підтвердив, що одним із найкращих сніданків є вівсянка, оскільки вона багата на розчинну клітковину, яка допомагає знизити рівень холестерину.

Дієтолог рекомендує додати у вівсянку трохи свіжих фруктів, горіхів або кориці для додаткового смаку.

Що ж стосується яєць, то вони теж входять до рекомендацій експерта з харчування. Однак Еллісон радить, по-перше, обмежити споживання до одного або двох яєць на день, по-друге, розглянути можливість використання яєчних білків замість цільних яєць.

Для тих, хто хоче легшої альтернативи, Еллісон радить грецький йогурт, у якому багато білка і менше жиру, ніж у звичайному йогурті. У нього також можна додати свіжі фрукти або мед.

– Якщо ви хочете щось перекусити, то вибирайте цільнозернові тости. У них більше клітковини і вони допоможуть довше почуватися ситим, – каже Еллісон.

Якщо ви маєте більше часу, не зашкодить скибочка цільнозернового хліба з авокадо, мигдальним маслом або нежирним вершковим сиром.

Крім того, є варіант смузі, який, за словами дієтолога, є чудовим способом отримати безліч поживних речовин за один прийом їжі.

Еллісон радить, використовувати для приготування смузі основу зі знежиреного молока або йогурту і додати свіжі або заморожені фрукти, шпинат і насіння чіа.

На додаток до здорового харчування одним із важливих способів знизити рівень холестерину є фізичні вправи, нагадав Річард Еллісон.

Джерело: Express