Специалисты в области питания из Гарварда провели исследование, которое доказало, что средиземноморская диета и минимальные физические нагрузки, такие как 45-минутные прогулки, могут помочь людям старше 50 лет избавиться от лишнего веса.
Причем не просто лишнего веса, а именно жира, в том числе висцерального. А вот мышцы они смогли укрепить. Более того, нормальный вес удерживался в течение трех лет.
— Результаты исследования расширяют преимущества средиземноморской диеты и физических упражнений, — сказал Дэвид Кац, специалист по профилактике и медицине образа жизни.
По его словам, впервые результатом стало не просто похудение, а существенное уменьшение вредного висцерального жира. Именно этот жир для людей пожилого возраста является чрезвычайно опасным — он может привести к диабету, сердечным заболеваниям и инсульту.
Зато предложенный исследователями пожилым людям образ жизни укрепил их мышцы, что тоже важно для старшего возраста, когда, по естественным причинам, уменьшается мышечная ткань и, соответственно, сила.
Исследование проводилось восемь лет в Испании, где 23 исследовательских центра проверяли, как диета и физические упражнения могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин в возрасте от 55 до 75 лет.
Все 6 874 участника исследования имели избыточный вес и метаболический синдром — высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови, измененный уровень холестерина и избыток жира вокруг талии.
Половина группы придерживалась средиземноморской диеты со снижением калорий на 30%, ежедневно совершала прогулки по 45 мин, делала упражнения на гибкость и удержание равновесия. Это чрезвычайно важно для здорового старения.
— Мы ставили целью потерять жир и сохранить и укрепить мышцы, — сказал Дэвид Кац, руководитель исследования.
Остальные участники получали общие советы и служили контрольной группой.
В конце года люди, которые придерживались низкокалорийной средиземноморской диеты и занимались спортом, потеряли большее количество жира, чем участники контрольной группы. Меньшее количество жира в их организме оставалось стабильным в течение трех лет.
Средиземноморская диета — является скорее стилем питания, чем диетой с ограничениями. Она может снизить риск диабета, деменции, депрессии и рака груди, укрепить кости, сердце и увеличить продолжительность жизни.
Диета сосредоточена на фруктах и овощах, цельном зерне, бобах и семенах, с небольшим количеством орехов и сильным акцентом на оливковом масле первого отжима.
Сливочное масло употребляется редко, сахар и рафинированные продукты — лишь в отдельных случаях.
Королевой на столе является жирная рыба, насыщенная омега-3 жирными кислотами, а яйца, молочные продукты и мясо птицы едят гораздо меньшими порциями, чем в традиционной западной диете.
— Это исследование подтверждает, что мы можем кардинально изменить метаболический статус пожилых людей, — сказал профессор медицины из Гарварда Уолтер Уиллетт.
Профессор уверен, что привлечение к такому образу жизни большего количества людей старшего возраста принесет пользу не только им, но и обществу в целом.