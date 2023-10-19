Специалисты в области питания из Гарварда провели исследование, которое доказало, что средиземноморская диета и минимальные физические нагрузки, такие как 45-минутные прогулки, могут помочь людям старше 50 лет избавиться от лишнего веса.

Причем не просто лишнего веса, а именно жира, в том числе висцерального. А вот мышцы они смогли укрепить. Более того, нормальный вес удерживался в течение трех лет.

— Результаты исследования расширяют преимущества средиземноморской диеты и физических упражнений, — сказал Дэвид Кац, специалист по профилактике и медицине образа жизни.

По его словам, впервые результатом стало не просто похудение, а существенное уменьшение вредного висцерального жира. Именно этот жир для людей пожилого возраста является чрезвычайно опасным — он может привести к диабету, сердечным заболеваниям и инсульту.

Сейчас смотрят

Зато предложенный исследователями пожилым людям образ жизни укрепил их мышцы, что тоже важно для старшего возраста, когда, по естественным причинам, уменьшается мышечная ткань и, соответственно, сила.

Исследование проводилось восемь лет в Испании, где 23 исследовательских центра проверяли, как диета и физические упражнения могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин в возрасте от 55 до 75 лет.

Все 6 874 участника исследования имели избыточный вес и метаболический синдром — высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови, измененный уровень холестерина и избыток жира вокруг талии.

Половина группы придерживалась средиземноморской диеты со снижением калорий на 30%, ежедневно совершала прогулки по 45 мин, делала упражнения на гибкость и удержание равновесия. Это чрезвычайно важно для здорового старения.

— Мы ставили целью потерять жир и сохранить и укрепить мышцы, — сказал Дэвид Кац, руководитель исследования.

Остальные участники получали общие советы и служили контрольной группой.

В конце года люди, которые придерживались низкокалорийной средиземноморской диеты и занимались спортом, потеряли большее количество жира, чем участники контрольной группы. Меньшее количество жира в их организме оставалось стабильным в течение трех лет.

Средиземноморская диета — является скорее стилем питания, чем диетой с ограничениями. Она может снизить риск диабета, деменции, депрессии и рака груди, укрепить кости, сердце и увеличить продолжительность жизни.

Диета сосредоточена на фруктах и овощах, цельном зерне, бобах и семенах, с небольшим количеством орехов и сильным акцентом на оливковом масле первого отжима.

Сливочное масло употребляется редко, сахар и рафинированные продукты — лишь в отдельных случаях.

Королевой на столе является жирная рыба, насыщенная омега-3 жирными кислотами, а яйца, молочные продукты и мясо птицы едят гораздо меньшими порциями, чем в традиционной западной диете.

— Это исследование подтверждает, что мы можем кардинально изменить метаболический статус пожилых людей, — сказал профессор медицины из Гарварда Уолтер Уиллетт.

Профессор уверен, что привлечение к такому образу жизни большего количества людей старшего возраста принесет пользу не только им, но и обществу в целом.