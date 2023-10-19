Фахівці у галузі харчування з Гарварду провели дослідження, яке довело, що середземноморська дієта і мінімальні фізичні навантаження, як-от 45-хвилинні прогулянки, можуть допомогти людям віком понад 50 років позбавитися зайвої ваги.

Причому не просто зайвої ваги, а саме жиру, зокрема й вісцерального. А от м’язи вони змогли зміцнити. Більше того, нормальна вага втримувалася протягом трьох років.

– Результати дослідження розширюють переваги середземноморської дієти та фізичних вправ, – сказав Девід Кац, фахівець із профілактики та медицини способу життя.

За його словами, уперше результатом стало не просто схуднення, а суттєве зменшення шкідливого вісцерального жиру. Саме цей жир для людей літнього віку є надзвичайно небезпечним – він може призвести до діабету, серцевих захворювань та інсульту.

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Натомість запропонований дослідниками літнім людям спосіб життя зміцнив їхні м’язи, що теж важливо для старшого віку, коли, з природних причин зменшується м’язова тканина і, відповідно, сила.

Дослідження проводилося вісім років в Іспанії, де 23 дослідницькі центри перевіряли, як дієта та фізичні вправи можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань у чоловіків і жінок віком від 55 до 75 років.

Усі 6 874 учасники дослідження мали надлишкову вагу та метаболічний синдром — високий кров’яний тиск, високий рівень цукру в крові, змінений рівень холестерину та надлишок жиру навколо талії.

Половина групи дотримувалася середземноморської дієти зі зниженням калорій на 30%, щодня здійснювала прогулянки по 45 хв, робила вправи на гнучкість і втримання рівноваги. Це надзвичайно важливо для здорового старіння.

– Ми ставили за мету втратити жир і зберегти та зміцнити м’язи, – сказав Девід Кац, керівник дослідження.

Решта учасників отримували загальні поради і служили контрольною групою.

Наприкінці року люди, які дотримувалися низькокалорійної середземноморської дієти та займалися спортом, втратили більшу кількість жиру, ніж учасники контрольної групи. Менша кількість жиру в організмі залишалася стабільною протягом трьох років.

Середземноморська дієта є скоріше стилем харчування, ніж дієтою з обмеженнями. Вона може знизити ризик діабету, деменції, депресії та раку грудей, зміцнити кістки, серце та збільшити тривалість життя.

Дієта зосереджена на фруктах і овочах, цільному зерні, бобах і насінні, з невеликою кількістю горіхів і сильним акцентом на оливковій олії першого віджиму.

Вершкове масло вживається рідко, цукор і рафіновані продукти – лише в окремих випадках.

Королевою на столі є жирна риба, насичена омега-3 жирними кислотами, а яйця, молочні продукти та м’ясо птиці їдять набагато меншими порціями, ніж у традиційній західній дієті.

– Це дослідження підтверджує, що ми можемо кардинально змінити метаболічний статус літніх людей, — сказав професор медицини з Гарварду Волтер Віллетт.

Професор упевнений, що залучення до такого способу життя більшої кількості людей старшого віку принесе користь не тільки їм, а й суспільству в цілому.