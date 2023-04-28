Специалисты Национальной службы здоровья Минздрава Украины рассказали, что такое маммография и как пройти это обследование бесплатно.

Маммография — это рентгенографическое исследование молочных желез. Получив снимок тканей, врач может оценить состояние молочных желез и увидеть отсутствие или наличие признаков онкозаболеваний, а также опухолевые образования не злокачественного происхождения.

— Маммография позволяет выявить новообразования даже тогда, когда их нельзя определить при пальпации, — отмечают эксперты.

Обычно маммографию грудных желез назначают женщинам после 40 лет. И тогда с направлением нужно обратиться в медицинское учреждение, которое имеет договор с НСЗУ по пакету “Маммография”.

Но женщины до 40 лет также могут пройти обследование молочных желез бесплатно.

Для этого нужно иметь направление семейного или лечащего врача и обратиться в медицинское учреждение, предоставляющее услуги по пакету “Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях”.

Но уточните в поликлинике, есть ли там необходимое оборудование и врач-рентгенолог.

— Так что информация о платной маммографии для женщин до 40 лет не соответствует действительности, — утверждают в НСЗУ.

Эксперты обращают внимание на то, что если пациентка стремится пройти обследование самостоятельно, не имея на это рекомендаций и направления врача, то это можно сделать за собственные деньги.