Фахівці Національної служби здоров’я МОЗ України розповіли, що таке мамографія та як пройти це обстеження безоплатно.

Мамографія – це рентгенографічне дослідження молочних залоз. Отримавши знімок тканин, лікар може оцінити стан молочних залоз і побачити відсутність або наявність ознак онкозахворювань, а також пухлинні утворення не злоякісного походження.

– Мамографія дає змогу виявити новоутворення навіть тоді, коли їх не можна визначити під час пальпації, – зазначають експерти.

Зазвичай мамографію грудних залоз призначають жінкам після 40 років. І тоді з направленням потрібно звернутися в медичний заклад, який має договір з НСЗУ за пакетом “Мамографія”.

Але жінки до 40 років також можуть пройти обстеження молочних залоз безоплатно.

Для цього потрібно мати направлення сімейного або лікуючого лікаря та звернутися до медичного закладу, що надає послуги за пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”.

Але уточніть у поліклініці, чи є там необхідне обладнання та лікар-рентгенолог.

– Тож інформація про платну мамографію для жінок до 40 років не відповідає дійсності, – стверджують у НСЗУ.

Експерти звертають увагу на те, що якщо пацієнтка прагне пройти обстеження самостійно, не маючи на це рекомендацій і направлення лікаря, то це можна зробити за власні гроші.