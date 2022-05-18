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Для мамы и ребенка: список вещей, которые необходимо взять в роддом во время войны

18 мая 2022, 11:41
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
вагітність, пологовий
Источник: Depositphotos

Война в Украине вызывает у беременных неуверенность в грядущих родах. Так, возникают вопросы необходимости брать с собой в больницу что-то особенное.

Акушер-гинеколог Виктория Силади рассказала Фактам ICTV, что нужно брать беременным в роддом во время войны.

По ее словам, медицинская система НСЗУ исправно работает во время войны и продолжает финансировать программы предоставления медицинских услуг в учреждениях, имеющих с ней договор.

Неповрежденные роддома и отделения работают круглосуточно. Пакет услуг Пособие при родах состоит из бесплатного предоставления медицинской помощи с использованием необходимых медикаментов (из Нацперечня и закупленных заведением за деньги из других программ).

Врач подчеркнула, что беременным не нужно покупать медицинские средства и нести в роддом, ведь ими обеспечивают в больнице за счет НСЗУ.

— Что касается личных вещей — список не отличается от таковых в мирное время, но важно выделить: их должен быть необходимый, но минимум. Чтобы быстро, удобно и легко транспортировать, – отметила Силади.

Гинеколог добавила, что упаковать их следует еще за три недели до ожидаемой даты родов (с 37 недели).

Самое важное, что нужно взять в роддом:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • обменная карта беременной, со всеми актуальными медицинскими документами, связанными с беременностью;
  • предназначенные во время беременности медикаменты для продолжения их приема в условиях больницы.

В то же время медицинская помощь в связи с родами предоставляется, если у женщины нет документов с собой. Выписка после родов сейчас происходит в кратчайшие сроки. Поэтому нет необходимости набирать с собой много вещей.

Список вещей:

для мамы:

  • 1 комплект свободной, комфортной одежды, не перегревающий тело (на время собственно родов);
  • свои очки/контактные линзы, средства их ухода;
  • спрей типа термальной воды (освежиться/охладиться при схватках);
  • легкие снеки, негазированная вода/несладкие напитки;
  • небольшая книга/журнал, в телефоне — подкасты, аудиокниги, музыка (от скуки, для отвлечения от схваток);
  • 2-3 комплекта легкой, удобной одежды для пребывания в больнице, отдельно на выписку;
  • поддерживающие бра (2-3 шт.) с возможностью ГВ: приход молока увеличивает размер груди, это следует учесть;
  • одноразовые прокладки для бюстгальтера;
  • 2 пакета суперадсорбирующих гигиенических/послеродовых, прокладок;
  • 5-6 пар белья, можно одноразового;
  • халат, тапочки, полотенца (для тела, интимное и для рук);
  • для личной гигиены: зубная щетка, паста, расческа и резинки для волос, гигиеническая помада, жидкое мыло, шампунь, дезодорант, туалетная бумага;
  • павербанк, зарядное к телефону, наушники.

для ребенка:

  • по 3 штуки каждого: боди, распашонки, ползунки, чепчик, перчатки и носки;
  • комплект одежды на выписку;
  • памперсы (24 шт+);
  • паста/мазь под подгузник, влажные салфетки детские/ролл ватных спонжей;
  • одеяло, 3-4 муслиновых пеленки;
  • автокресло для дороги домой.

Врач отмечает, когда экстренно эвакуируют людей из здания – личные вещи не должны быть препятствием: ни количеством, ни ценностью. При необходимости медик призывает прятаться в бомбоубежищах, одежда должна защищать от холода, но не ограничивать движения на случай нужды бегства. Также нужно одеяло, чтобы завернуть младенца.

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Теги
Війна в Україні, вагітність, Немовля, Роды, Російська агресія
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