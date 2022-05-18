Война в Украине вызывает у беременных неуверенность в грядущих родах. Так, возникают вопросы необходимости брать с собой в больницу что-то особенное.

Акушер-гинеколог Виктория Силади рассказала Фактам ICTV, что нужно брать беременным в роддом во время войны.

По ее словам, медицинская система НСЗУ исправно работает во время войны и продолжает финансировать программы предоставления медицинских услуг в учреждениях, имеющих с ней договор.

Неповрежденные роддома и отделения работают круглосуточно. Пакет услуг Пособие при родах состоит из бесплатного предоставления медицинской помощи с использованием необходимых медикаментов (из Нацперечня и закупленных заведением за деньги из других программ).

Врач подчеркнула, что беременным не нужно покупать медицинские средства и нести в роддом, ведь ими обеспечивают в больнице за счет НСЗУ.

— Что касается личных вещей — список не отличается от таковых в мирное время, но важно выделить: их должен быть необходимый, но минимум. Чтобы быстро, удобно и легко транспортировать, – отметила Силади.

Гинеколог добавила, что упаковать их следует еще за три недели до ожидаемой даты родов (с 37 недели).

Самое важное, что нужно взять в роддом:

документ, удостоверяющий личность;

обменная карта беременной, со всеми актуальными медицинскими документами, связанными с беременностью;

предназначенные во время беременности медикаменты для продолжения их приема в условиях больницы.

В то же время медицинская помощь в связи с родами предоставляется, если у женщины нет документов с собой. Выписка после родов сейчас происходит в кратчайшие сроки. Поэтому нет необходимости набирать с собой много вещей.

Список вещей:

для мамы:

1 комплект свободной, комфортной одежды, не перегревающий тело (на время собственно родов);

свои очки/контактные линзы, средства их ухода;

спрей типа термальной воды (освежиться/охладиться при схватках);

легкие снеки, негазированная вода/несладкие напитки;

небольшая книга/журнал, в телефоне — подкасты, аудиокниги, музыка (от скуки, для отвлечения от схваток);

2-3 комплекта легкой, удобной одежды для пребывания в больнице, отдельно на выписку;

поддерживающие бра (2-3 шт.) с возможностью ГВ: приход молока увеличивает размер груди, это следует учесть;

одноразовые прокладки для бюстгальтера;

2 пакета суперадсорбирующих гигиенических/послеродовых, прокладок;

5-6 пар белья, можно одноразового;

халат, тапочки, полотенца (для тела, интимное и для рук);

для личной гигиены: зубная щетка, паста, расческа и резинки для волос, гигиеническая помада, жидкое мыло, шампунь, дезодорант, туалетная бумага;

павербанк, зарядное к телефону, наушники.

для ребенка:

по 3 штуки каждого: боди, распашонки, ползунки, чепчик, перчатки и носки;

комплект одежды на выписку;

памперсы (24 шт+);

паста/мазь под подгузник, влажные салфетки детские/ролл ватных спонжей;

одеяло, 3-4 муслиновых пеленки;

автокресло для дороги домой.

Врач отмечает, когда экстренно эвакуируют людей из здания – личные вещи не должны быть препятствием: ни количеством, ни ценностью. При необходимости медик призывает прятаться в бомбоубежищах, одежда должна защищать от холода, но не ограничивать движения на случай нужды бегства. Также нужно одеяло, чтобы завернуть младенца.