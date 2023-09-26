Ученые обнаружили, что потребление йогурта может нейтрализовать запах чеснока.

Недавнее исследование, проведенное Манприт Каур и профессором Шерил Барринджер из Университета штата Огайо в Колумбусе, США, обнаружило, что жир и белок, которые содержатся в йогурте, могут нейтрализовать соединения, которые вызывают характерный запах чеснока.

Результаты этого исследования, опубликованные в журнале Molecules, свидетельствуют, что йогурт обладает способностью снизить 99% неприятных летучих веществ, которые создают запах сырого чеснока.

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Профессор Шерил Барринджер заметила, что белки в йогурте могут помочь уловить летучие молекулы до того, как они попадут в воздух.

Ученые говорят, что греческий йогурт, который имеет более высокое содержание белка, может быть особенно эффективным в борьбе с запахом чеснока. Хотя йогурт с фруктовым вкусом также может подойти, важно употребить его как можно быстрее после чеснока.

Предыдущие исследования указывали на то, что цельное молоко может также помогать уменьшить запах чеснока, поскольку жиры в молоке могут связываться с молекулами неприятного запаха.