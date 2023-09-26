Вчені виявили, що споживання йогурту може нейтралізувати запах часнику.

Недавнє дослідження, проведене професорками Манпріт Каур і Шеріл Баррінджер з Університету штату Огайо в Колумбусі, США, виявило, що жир і білок, які містяться в йогурті, можуть нейтралізувати сполуки, які викликають характерний запах часнику.

Результати цього дослідження, опубліковані в журналі Molecules, свідчать, що йогурт має здатність знизити 99% неприємних летких речовин, які створюють запах сирого часнику.

Зараз дивляться

Професор Шеріл Баррінджер зауважила, що білки в йогурті можуть допомогти вловити леткі молекули до того, як вони потраплять в повітря.

Вчені кажуть, що грецький йогурт, який має вищий вміст білка, може бути особливо ефективним у боротьбі з запахом часнику. Хоча йогурт з фруктовим смаком також може підійти, важливо спожити його якнайшвидше після овоча.

Попередні дослідження вказували на те, що незбиране молоко здатне також зменшити запах часнику, оскільки жири в ньому можуть зв’язуватися з молекулами неприємного запаху.