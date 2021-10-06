Ученые из английских и французских университетов считают, что они могут объяснить, почему у некоторых людей, которые заразились Covid-19, появляются обмороженные образования на пальцах ног и даже на пальцах рук.

Этот симптом может проявиться в любом возрасте, но чаще поражает детей и подростков. У одних проходит безболезненно, у других сыпь может быть очень зудящей, с волдырями и гноящимися опухолями. Пораженная кожа выглядит красной или пурпурной.

Симптом может держаться у кого месяцами, у кого — неделями. При этом довольно часто не наблюдается классических симптомов Covid-19, таких как постоянный кашель, лихорадка и потеря или изменение запаха или вкуса.

Почему это происходит

Последние результаты исследования, основанные на тестах крови и кожи, предполагают, что здесь задействованы две части иммунной системы. Обе связаны с механизмами, которые организм использует для борьбы с коронавирусом.

Одна из них представляет собой противовирусный белок, называемый интерфероном 1 типа, другая — это тип антител, которые по ошибке атакуют собственные клетки и ткани человека, а не только вторгающийся вирус.

Также задействованы клетки, выстилающие мелкие кровеносные сосуды, питающие пораженные участки. Об этом свидетельствуют исследователи из Парижского университета во Франции.

Весной 2020 года ученые наблюдали 50 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию пальца стопы и еще 13 человек с аналогичными поражениями, вызванными обморожением, которые не были связаны с инфекциями Covid-19, поскольку патология возникла задолго до начала пандемии.

Поражения кожи обычно проходят сами по себе. Но некоторым пациентам может потребоваться лечение кремами и другими лекарствами.

— Covid-стопы после вакцинации встречаются гораздо реже, — отметила дерматолог-консультант Вероник Батай.

По ее словам, проблемы кожи, связанные с Covid-19, могут появиться через некоторое время после острой инфекции, а также у людей, у которых нет других симптомов, поэтому связь с вирусом иногда не устанавливается.