Вчені з англійських і французьких університетів вважають, що вони можуть пояснити, чому у деяких людей, які заразилися на Covid-19, з’являються обморожені ділянки на пальцях ніг і навіть на пальцях рук.

Цей симптом може проявитися в будь-якому віці, але частіше вражає дітей і підлітків. У одних проходить безболісно, у інших висип може бути дуже зудіти, з’являються пухирі і пухлини, що гнояться. Уражена шкіра виглядає червоною або пурпурової.

Симптом може триматися у кого місяцями, у кого – тижнями. При цьому досить часто не спостерігається класичних симптомів Covid-19, таких як постійний кашель, лихоманка і втрата або зміна запаху або смаку.

Чому це відбувається

Останні результати дослідження, засновані на тестах крові і шкіри, припускають, що тут задіяні дві частини імунної системи. Обидві пов’язані з механізмами, які організм використовує для боротьби з коронавірусом.

Одна з них являє собою противірусний білок, званий інтерфероном 1 типу, інша – це тип антитіл, які помилково атакують власні клітини і тканини людини, а не тільки вірус, що вторгається.

Також задіяні і клітини, що вистилають дрібні кровоносні судини, що живлять уражені ділянки. Про це свідчать дослідники з Паризького університету у Франції.

Навесні 2020 року вчені спостерігали 50 осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію пальця стопи і ще 13 осіб з аналогічними ураженнями, викликаними обмороженням, які не були пов’язані з інфекціями Covid-19, оскільки патологія виникла задовго до початку пандемії.

Ураження шкіри зазвичай проходять самі по собі. Але деяким пацієнтам може знадобитися лікування кремами та іншими ліками.

– Covid-стопи після вакцинації зустрічаються набагато рідше, – зазначила дерматолог-консультант Веронік Батай.

За її словами, проблеми шкіри, пов’язані з Covid-19, можуть з’явитися через деякий час після гострої інфекції, а також у людей, у яких немає інших симптомів, тому зв’язок з вірусом іноді не встановлюється.