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Два работают круглосуточно: адреса пунктов сдачи крови в Киеве

25 февраля 2022, 14:37
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Два работают круглосуточно: адреса пунктов сдачи крови в Киеве

Столичные пункты приема всех желающих сдать кровь будут работать ежедневно с 8:00 до 18:00. В ночную смену специалисты будут перерабатывать кровь и ее компоненты. Такое решение было принято Киевской городской государственной администрацией для обеспечения поддержания достаточного запаса крови и бесперебойного обеспечения ею лечебных учреждений.

Отмечается, что в течение всего одного дня, 24 февраля, к пунктам забора крови пришли 494 жителя столицы. Это почти втрое больше, чем в среднем обычно.

В связи с переходом на круглосуточный режим работы будут работать два пункта забора по адресам:

  • ул. Максима Берлинского, 12 (с 8.00 – 18.00)
  • ул. Петра Запорожца, 26 (с 8.00 – 18.00)

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 093-158-47-55 (Петра Запорожца, 26); 093-199-34-16 (Берлинского, 12).

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Напоминаем, что стать донором может быть любой дееспособный гражданин Украины в возрасте старше 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Министерством здравоохранения Украины.

Также предлагаем перечень адресов аптек КП Фармация, работающих в штатном режиме.

Источник
КГГА
Теги
донор , донор крові , Донорство , КГГА
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