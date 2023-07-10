Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, как выбрать на прилавке супермаркета наименее вредные для здоровья вафли.

— Вафли — одна из любимых сладостей многих украинцев. Даже несмотря на то, что эта нежная ароматная выпечка на самом деле убойный концентрат жира и сахара, — говорит Людмила Сердюк.

По словам медика, именно такое соединение — сахара и жира — способно сильно загустевать кровь, что чревато весьма и весьма серьезными состояниями, такими как тробоз, инфаркт и инсульт.

Чтобы минимизировать этот адский эффект, терапевт советует при выборе вафель обязательно обратить внимание на их состав. Если в перечне ингредиентов указан гидрогенизированный жир, то от такого лакомства лучше отказаться.

Предпочтение лучше отдать фруктовым вафлям, калорийность которых гораздо ниже (330 ккал на 100 г), чем в вафлях с транжирами (порядка 550 ккал).