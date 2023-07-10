Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, як обрати на прилавку супермаркету найменш шкідливі для здоров’я вафлі.

– Вафлі – одні з улюблених солодощів багатьох українців. Навіть попри те, що ця ніжна ароматна випічка насправді є забійним концентратом жиру та цукру, – каже Людмила Сердюк.

За словами медика, саме така сполука – цукру і жиру – здатна сильно загусати кров, що загрожує вельми і вельми серйозними станами, такими як тробоз, інфаркт та інсульт.

Щоб мінімізувати цей пекельний ефект, терапевт радить під час вибору вафель обов’язково звернути увагу на їхній склад. Якщо в переліку інгредієнтів вказано гідрогенізований жир, то від таких ласощів краще відмовитися.

Перевагу краще віддати фруктовим вафлям, калорійність яких набагато нижча (330 ккал на 100 г), ніж у вафлях із транжирами (близько 550 ккал).