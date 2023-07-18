Эксперты по здоровому питанию и диетологии дали свою оценку относительно реальной пользы протеиновых батончиков как альтернативы обычным сладостям.

Протеиновые батончики продаются сегодня повсюду под видом полезного для здоровья продукта, еще и богатого белком.

По данным сайта финансового анализа MarketWatch, мировой рынок протеиновых батончиков быстро растет и, как ожидается, к концу 2026 года превысит $2 млрд.

Однако, несмотря на рекламу, эксперты по питанию говорят, что протеиновые батончики не так уж и полезны.

— Нет никаких сомнений в том, что белок является важной частью нашего рациона. Мы так ценим белок, что он занимает центральное место в нашей тарелке, — отмечает диетолог из Центра питания человека Кливлендской клиники Энтони ДиМарино.

По словам профессора эпидемиологии и питания в Гарвардской школе общественного здравоохранения Эрика Римма, белок, скорее всего, насытит нас больше, чем простые углеводы. Это может быть связано с тем, что белок помогает нашему организму вырабатывать гормоны, которые подавляют чувство голода.

Но, по словам Римма, многие протеиновые сильно обработаны, содержат большое количество сахара и соли и на самом деле это просто конфеты с гораздо большим количеством белка.

По словам экспертов, человека, который не является веганом и ест мясо, добавление еще одной порции белка в свой рацион, особенно с большим количеством добавленного сахара, не сделает здоровее.

Директор по спортивному питанию Департамента Калифорнийского университета Стефани Уррутиа при покупке протеинового батончика рекомендует обратить внимание на его пищевую ценность.

Из широкого ассортимента батончиков следует выбирать те, ингредиенты которых вам знакомы. Если они в основном состоят из орехов и фруктов — это неплохо.

Если вы употребляете протеиновый батончик в качестве перекуса или добавки после тренировки, стремитесь к тому, чтобы он содержал около 200 калорий на порцию с менее чем 5 г жира и 5 г добавленного сахара. Количество белка должно стремиться к 15-20 г на порцию.

Однако при всем этом эксперты по здоровому питанию советуют подумать о выборе другого перекуса, который будет таким же компактным и питательным, как батончик.

Например, это может быть виноград, банан, яблоко или йогурт с ягодами. Или горсть орехов, тунец или сваренные вкрутую яйца, которые богаты белком, но не обработаны.

Но лучше всего некоторым людям просто нужно расслабиться в отношении потребления белка, резюмируют эксперты.