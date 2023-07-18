Експерти зі здорового харчування та дієтології дали свою оцінку щодо реальної користі протеїнових батончиків як альтернативи звичайним солодощам.

Протеїнові батончики продаються сьогодні всюди під виглядом корисного для здоров’я продукту, ще й багатого на білок.

За даними сайту фінансового аналізу MarketWatch, світовий ринок протеїнових батончиків швидко зростає і, як очікується, до кінця 2026 року перевищить $2 млрд.

Однак, попри рекламу, експерти з харчування кажуть, що протеїнові батончики не такі вже й корисні.

– Немає жодних сумнівів у тому, що білок є важливою частиною нашого раціону. Ми так цінуємо білок, що він займає центральне місце в нашій тарілці, – зазначає дієтолог із Центру харчування людини Клівлендської клініки Ентоні ДіМаріно.

За словами професора епідеміології та харчування в Гарвардській школі громадської охорони здоров’я Еріка Римма, білок, найімовірніше, наситить нас більше, ніж прості вуглеводи. Це може бути пов’язано з тим, що білок допомагає нашому організму виробляти гормони, які пригнічують відчуття голоду.

Але, за словами Римма, багато протеїнових сильно оброблені, містять велику кількість цукру та солі і насправді це просто цукерки з набагато більшою кількістю білка.

За словами експертів, людину, яка не є веганом і їсть м’ясо, додавання ще однієї порції білка до свого раціону, особливо з великою кількістю доданого цукру, не зробить здоровішою.

Директорка зі спортивного харчування Департаменту Каліфорнійського університету Стефані Уррутіа під час купівлі протеїнового батончика рекомендує звернути увагу на його харчову цінність.

З широкого асортименту батончиків слід обирати ті, інгредієнти яких вам знайомі. Якщо вони переважно складаються з горіхів і фруктів – це непогано.

Якщо ви вживаєте протеїновий батончик як перекус або добавку після тренування, прагніть, щоб він містив близько 200 калорій на порцію з менш ніж 5 г жиру і 5 г доданого цукру. Кількість білка має наближатися до 15-20 г на порцію.

Водночас експерти зі здорового харчування радять подумати про вибір іншого перекусу, який буде таким самим компактним і поживним, як батончик.

Наприклад, це може бути виноград, банан, яблуко або йогурт із ягодами. Або жменя горіхів, тунець або зварені круто яйця, які багаті на білок, але не оброблені.

Але найкраще деяким людям просто розслабитися щодо споживання білка, резюмують експерти.