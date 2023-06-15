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Эксперт назвала три вида мяса для снижения уровня холестерина

15 июня 2023, 14:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
м'ясо

Сертифицированный диетолог Элизабет Уолл в комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвала три вида мяса, которые помогут снизить высокий уровень холестерина.

По словам эксперта, со временем вредный холестерин может накапливаться в организме, препятствуя нормальному кровотоку. Поначалу этот процесс не вызывает проблем, но в итоге может привести к опасным для жизни неотложным состояниям, таким как сердечные приступы и инсульты.

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— Холестерин — это жирное вещество, которое может накапливаться в наших артериях и ограничивать кровоток, — объяснила Уолл.

Диетолог посоветовала заменить красное мясо такими продуктами, как курица, индейка и рыба. Такие изменения в рационе, по словам эксперта, помогут заметно снизить риски инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа.

При этом Элизабет рекомендует избегать жирного и обработанного мяса, чтобы предотвратить слишком высокий уровень холестерина. В этот перечень входят свинина, говядина, колбасные изделия, бекон, ветчина.

Источник: Express

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