Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Поради

Експерт назвала три види м’яса для зниження рівня холестерину

15 Червня 2023, 14:39
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
м'ясо

Сертифікована дієтолог Елізабет Волл у коментарі популярному британському онлайн-виданню назвала три види м’яса, які допоможуть знизити високий рівень холестерину.

За словами експерта, з часом шкідливий холестерин може накопичуватися в організмі, перешкоджаючи нормальному кровотоку. Спочатку цей процес не спричиняє проблем, але в підсумку може призвести до небезпечних для життя невідкладних станів, таких як серцеві напади та інсульти.

Читайте також:
сніданокДопоможуть знизити рівень холестерину: дієтолог назвав п’ять найкращих продуктів для сніданку

– Холестерин – це жирна речовина, яка може накопичуватися в наших артеріях і обмежувати кровотік, – пояснила Волл.

Дієтологиня порадила замінити червоне м’ясо такими продуктами, як курка, індичка та риба. Такі зміни в раціоні, за словами експерта, допоможуть помітно знизити ризики інсульту, серцево-судинних захворювань і діабету II типу.

При цьому Елізабет рекомендує уникати жирного та обробленого м’яса, щоб запобігти занадто високому рівню холестерину. До цього переліку входять свинина, яловичина, ковбасні вироби, бекон, шинка.

Джерело: Express

Теги
М’ясо Поради хвороби
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь