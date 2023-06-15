Сертифікована дієтолог Елізабет Волл у коментарі популярному британському онлайн-виданню назвала три види м’яса, які допоможуть знизити високий рівень холестерину.

За словами експерта, з часом шкідливий холестерин може накопичуватися в організмі, перешкоджаючи нормальному кровотоку. Спочатку цей процес не спричиняє проблем, але в підсумку може призвести до небезпечних для життя невідкладних станів, таких як серцеві напади та інсульти.

– Холестерин – це жирна речовина, яка може накопичуватися в наших артеріях і обмежувати кровотік, – пояснила Волл.

Дієтологиня порадила замінити червоне м’ясо такими продуктами, як курка, індичка та риба. Такі зміни в раціоні, за словами експерта, допоможуть помітно знизити ризики інсульту, серцево-судинних захворювань і діабету II типу.

При цьому Елізабет рекомендує уникати жирного та обробленого м’яса, щоб запобігти занадто високому рівню холестерину. До цього переліку входять свинина, яловичина, ковбасні вироби, бекон, шинка.

Джерело: Express