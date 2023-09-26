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Эксперт объяснила, какие продукты и почему не рекомендуется есть на ночь

26 сентября 2023, 13:08
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
безсоння
Источник: Pexels

Медсестра из Великобритании Верил Литгоу объяснила, почему некоторые продукты не рекомендуется есть на ночь.

— Если вы испробовали все средства для сна и все без толку, возможно, проблема в том, что вы едите неправильную пищу перед сном, — предполагает медик.

Литгоу назвала продукты, которые не дадут вам спокойно заснуть.

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Сыр. Эксперты советуют не есть молочные продукты перед сном, потому что они содержат вещество под названием тирамин, которое помогает нам чувствовать себя бодрыми.

Острая еда. Проблема здесь в химическом веществе под названием капсаицин, благодаря которому перец чили приобретает резкий вкус. Специи могут повлиять на ваш сон, нарушив терморегуляцию тела.

Мороженое, торты, печенье или мармеладные конфеты содержат слишком много сахара, который может вызвать беспокойство в ночное время и даже заставить вас просыпаться несколько раз в предрассветные часы.

Чипсы содержат слишком много соли, которая может повлиять на ваш сон, вызывая обезвоживаниеБолее того, слишком много соли перед сном может вызвать чувство сонливости по утрам.

Если вы чувствуете голод по ночам, Литгоу предлагает попробовать более натуральные продукты, такие как вишня или бананы, которые должны удовлетворить тягу к сладкому.

Источник: Huffpost

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