Медсестра з Великої Британії Веріл Літгоу пояснила, чому деякі продукти не рекомендується їсти на ніч.

– Якщо ви випробували всі засоби для сну і все безрезультатно, можливо, проблема в тому, що ви їсте неправильну їжу перед сном, – припускає медик.

Літгоу назвала продукти, які не дадуть вам спокійно заснути.

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Шоколад шкідливий для сну через поєднання цукру і кофеїну.

Сир. Експерти радять не їсти молочні продукти перед сном, тому що вони містять речовину під назвою тирамін, яка допомагає нам почуватися бадьорими.

Гостра їжа. Проблема тут у хімічній речовині під назвою капсаїцин, завдяки якій перець чилі набуває різкого смаку. Спеції можуть вплинути на ваш сон, порушивши терморегуляцію тіла.

Морозиво, торти, печиво або мармеладні цукерки містять надто багато цукру, який може спричинити занепокоєння в нічний час і навіть змусити вас прокидатися кілька разів у досвітні години.

Чипси містять занадто багато солі, яка може вплинути на ваш сон, викликаючи зневоднення. Більше того, занадто багато солі перед сном може викликати відчуття сонливості вранці.

Якщо ви відчуваєте голод вночі, Літгоу пропонує спробувати більш натуральні продукти, як-от вишня або банани, які мають задовольнити тягу до солодкого.

Джерело: Huffpost