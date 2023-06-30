Эксперты в области здравоохранения и ученые-климатологи рассказали о влиянии экстремальной жары на организм человека, о том, какие группы населения подвергаются наибольшему риску, и о способах смягчения теплового стресса.
По словам экспертов, тепловой стресс происходит, когда тело испытывает накопление тепла на уровне, превышающем тот, с которым оно может справиться, вырабатывая пот.
По словам профессора экологии и гигиены труда в Вашингтонском университете Кристи Эби, симптомы теплового стресса могут варьироваться от небольших красноватых волдырей на руках до обморока.
В крайних случаях, если температура тела поднимается выше 39 градусов, это может привести к тепловому удару, который может вызвать отек мозга и других внутренних органов и привести к летальному исходу.
По словам Эби, одними из наиболее уязвимых к тепловому стрессу являются дети, пожилые люди и беременные, а также спортсмены и те, кто вынужден работать на открытом воздухе.
Чтобы смягчить тепловой стресс эксперты советуют:
- избегать активных занятий на свежем воздухе;
- пить больше жидкости;
- держаться подальше от солнца;
- проводить больше времени в местах с кондиционированием воздуха.
Как сохранить прохладу, если нет кондиционера:
- погрузите ноги в холодную воду;
- положите прохладные полотенца на шею;
- сядьте перед электрическим вентилятором и побрызгайте на себя водой;
- опускайте шторы в доме днем и открывайте окна ночью.