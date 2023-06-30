Эксперты в области здравоохранения и ученые-климатологи рассказали о влиянии экстремальной жары на организм человека, о том, какие группы населения подвергаются наибольшему риску, и о способах смягчения теплового стресса.

По словам экспертов, тепловой стресс происходит, когда тело испытывает накопление тепла на уровне, превышающем тот, с которым оно может справиться, вырабатывая пот.

По словам профессора экологии и гигиены труда в Вашингтонском университете Кристи Эби, симптомы теплового стресса могут варьироваться от небольших красноватых волдырей на руках до обморока.

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В крайних случаях, если температура тела поднимается выше 39 градусов, это может привести к тепловому удару, который может вызвать отек мозга и других внутренних органов и привести к летальному исходу.

По словам Эби, одними из наиболее уязвимых к тепловому стрессу являются дети, пожилые люди и беременные, а также спортсмены и те, кто вынужден работать на открытом воздухе.

Чтобы смягчить тепловой стресс эксперты советуют:

и збега ть активных занятий на свежем воздухе;

пить больше жидкости;

держаться подальше от солнца;

проводить больше времени в местах с кондиционированием воздуха.

Как сохранить прохладу, если нет кондиционера: