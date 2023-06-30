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Советы

Эксперты дали рекомендации, как смягчить негативное влияние жары на организм

30 июня 2023, 09:36
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
літо, спекотно
Источник: Depositphotos

Эксперты в области здравоохранения и ученые-климатологи рассказали о влиянии экстремальной жары на организм человека, о том, какие группы населения подвергаются наибольшему риску, и о способах смягчения теплового стресса.

По словам экспертов, тепловой стресс происходит, когда тело испытывает накопление тепла на уровне, превышающем тот, с которым оно может справиться, вырабатывая пот.

По словам профессора экологии и гигиены труда в Вашингтонском университете Кристи Эби, симптомы теплового стресса могут варьироваться от небольших красноватых волдырей на руках до обморока. 

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В крайних случаях, если температура тела поднимается выше 39 градусов, это может привести к тепловому удару, который может вызвать отек мозга и других внутренних органов и привести к летальному исходу.

По словам Эби, одними из наиболее уязвимых к тепловому стрессу являются дети, пожилые люди и беременные, а также спортсмены и те, кто вынужден работать на открытом воздухе.

Чтобы смягчить тепловой стресс эксперты советуют:

  • избегать активных занятий на свежем воздухе;
  • пить больше жидкости;
  • держаться подальше от солнца;
  • проводить больше времени в местах с кондиционированием воздуха.

Как сохранить прохладу, если нет кондиционера:

  • погрузите ноги в холодную воду;
  • положите прохладные полотенца на шею;
  • сядьте перед электрическим вентилятором и побрызгайте на себя водой;
  • опускайте шторы в доме днем ​​и открывайте окна ночью.

Источник
The Guardian
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