Експерти у сфері охорони здоров’я та вчені-кліматологи розповіли про вплив екстремальної спеки на організм людини, про те, які групи населення наражаються на найбільший ризик, і про способи пом’якшення теплового стресу.

За словами експертів, тепловий стрес відбувається, коли тіло відчуває накопичення тепла на рівні, що перевищує той, з яким воно може впоратися, виробляючи піт.

За словами професора екології та гігієни праці у Вашингтонському університеті Крісті Ебі, симптоми теплового стресу можуть варіюватися від невеликих червонуватих пухирів на руках до непритомності.

У крайніх випадках, якщо температура тіла піднімається вище 39 градусів, це може призвести до теплового удару, який може викликати набряк мозку та інших внутрішніх органів і призвести до летального результату.

За словами Ебі, одними з найуразливіших до теплового стресу є діти, люди похилого віку та вагітні, а також спортсмени й ті, хто змушений працювати просто неба.

Щоб пом’якшити тепловий стрес експерти радять:

уникати активних занять на свіжому повітрі;

пити більше рідини;

триматися подалі від сонця;

проводити більше часу в місцях із кондиціонуванням повітря.

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