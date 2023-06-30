Експерти у сфері охорони здоров’я та вчені-кліматологи розповіли про вплив екстремальної спеки на організм людини, про те, які групи населення наражаються на найбільший ризик, і про способи пом’якшення теплового стресу.
За словами експертів, тепловий стрес відбувається, коли тіло відчуває накопичення тепла на рівні, що перевищує той, з яким воно може впоратися, виробляючи піт.
За словами професора екології та гігієни праці у Вашингтонському університеті Крісті Ебі, симптоми теплового стресу можуть варіюватися від невеликих червонуватих пухирів на руках до непритомності.
У крайніх випадках, якщо температура тіла піднімається вище 39 градусів, це може призвести до теплового удару, який може викликати набряк мозку та інших внутрішніх органів і призвести до летального результату.
За словами Ебі, одними з найуразливіших до теплового стресу є діти, люди похилого віку та вагітні, а також спортсмени й ті, хто змушений працювати просто неба.
Щоб пом’якшити тепловий стрес експерти радять:
- уникати активних занять на свіжому повітрі;
- пити більше рідини;
- триматися подалі від сонця;
- проводити більше часу в місцях із кондиціонуванням повітря.
Як зберегти прохолоду, якщо немає кондиціонера:
- занурте ноги в холодну воду;
- покладіть прохолодні рушники на шию;
- сядьте перед електричним вентилятором і побризкайте на себе водою;
- опускайте штори в будинку вдень і відчиняйте вікна вночі.