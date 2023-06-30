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Експерти дали рекомендації, як пом’якшити негативний вплив спеки на організм

30 Червня 2023, 09:36
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
літо, спекотно
Джерело: Depositphotos

Експерти у сфері охорони здоров’я та вчені-кліматологи розповіли про вплив екстремальної спеки на організм людини, про те, які групи населення наражаються на найбільший ризик, і про способи пом’якшення теплового стресу.

За словами експертів, тепловий стрес відбувається, коли тіло відчуває накопичення тепла на рівні, що перевищує той, з яким воно може впоратися, виробляючи піт.

За словами професора екології та гігієни праці у Вашингтонському університеті Крісті Ебі, симптоми теплового стресу можуть варіюватися від невеликих червонуватих пухирів на руках до непритомності.

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У крайніх випадках, якщо температура тіла піднімається вище 39 градусів, це може призвести до теплового удару, який може викликати набряк мозку та інших внутрішніх органів і призвести до летального результату.

За словами Ебі, одними з найуразливіших до теплового стресу є діти, люди похилого віку та вагітні, а також спортсмени й ті, хто змушений працювати просто неба.

Щоб пом’якшити тепловий стрес експерти радять:

  • уникати активних занять на свіжому повітрі;
  • пити більше рідини;
  • триматися подалі від сонця;
  • проводити більше часу в місцях із кондиціонуванням повітря.

Як зберегти прохолоду, якщо немає кондиціонера:

  • занурте ноги в холодну воду;
  • покладіть прохолодні рушники на шию;
  • сядьте перед електричним вентилятором і побризкайте на себе водою;
  • опускайте штори в будинку вдень і відчиняйте вікна вночі.

Джерело
The Guardian
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Поради Сонце Спека
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