Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали, в каких случаях прививку следует отложить, а также о том, нужно ли специально готовиться к вакцинации.

— Специально готовиться к прививке или ждать оптимального для этого времени не нужно. Перед вакцинацией не нужно сдавать анализы, в том числе ПЦР-тест или тест на антитела перед уколом против Covid-19, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что анализ крови или мочи может выявить наличие воспалительных процессов в организме. Впрочем, острые заболевания сами по себе не являются противопоказанием к вакцинации.

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По словам экспертов, не рекомендуют прививать человека с температурой свыше 38,5 градусов не потому, что вакцинация в таком состоянии опасна, а из-за того, что если ввести вакцину и температура повысится или не будет снижаться, то трудно будет понять, это реакция на прививку или человеку становится хуже.

В таких случаях специалисты рекомендуют отложить прививку, пока температура не нормализуется.