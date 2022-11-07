Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, в яких випадках щеплення слід відкласти, а також про те, чи потрібно спеціально готуватися до вакцинації.

– Спеціально готуватися до щеплення або чекати оптимального для цього часу не потрібно. Перед вакцинацією не потрібно здавати аналізи, в тому числі ПЛР-тест або тест на антитіла перед уколом проти Covid-19, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Відзначається, що аналіз крові або сечі може виявити наявність запальних процесів в організмі. Втім, гострі захворювання самі по собі не є протипоказанням до вакцинації.

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За словами експертів, не рекомендують щеплювати людину з температурою понад 38,5 градусів не тому, що вакцинація в такому стані небезпечна, а через те, що якщо ввести вакцину і температура підвищиться або не буде знижуватися, то важко буде зрозуміти, це реакція на щеплення або людині стає гірше.

У таких випадках фахівці рекомендують відкласти щеплення, поки температура не нормалізується.