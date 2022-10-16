Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Эксперты назвали пять новых главных симптомов Омикрона

16 октября 2022, 17:16
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавірус
Источник: Depositphotos

Руководствуясь ежедневными отчетами в приложении эпидемиологических исследований Zoe Covid Study, британские эксперты указали на пять основных симптомов Covid-19, которые появились в последние недели и различаются в зависимости от статуса вакцинации.

— Те пользователи приложения, которые уже получили две дозы вакцинации, но все же подхватили вирус, сообщали о меньшем количестве симптомов в течение более короткого периода времени, — отмечают эксперты.

Читайте также:
кашельОт Covid-19 до туберкулеза: кашель как симптом опасного заболевания

По их словам, у тех, кто был полностью вакцинирован, симптомы Covid-19 включают:

  • насморк;
  • головную боль;
  • чихание;
  • боль в горле;
  • постоянный кашель.

Эксперты добавили, что вакцинированные люди менее серьезно болели и быстрее выздоравливали.

Сейчас смотрят

— Постоянный кашель теперь занимает пятое место, если вы получили две дозы вакцины, поэтому он больше не является главным показателем наличия Covid-19, — добавили исследователи.

Для тех, кто получил только одну дозу вакцины против Covid-19, симптомы, в порядке распространенности, следующие:

  • головная боль;
  • насморк;
  • больное горло;
  • чихание;
  • постоянный кашель.

Невакцинированные люди чаще всего сообщали о головной боли, боли в горле, насморке, лихорадке и постоянном кашле. Именно в таком порядке, настаивают эксперты.

Источник: Express

Теги
Вакцинация Великобритания Коронавирус Covid-19 Мобільний додаток Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь