Руководствуясь ежедневными отчетами в приложении эпидемиологических исследований Zoe Covid Study, британские эксперты указали на пять основных симптомов Covid-19, которые появились в последние недели и различаются в зависимости от статуса вакцинации.

— Те пользователи приложения, которые уже получили две дозы вакцинации, но все же подхватили вирус, сообщали о меньшем количестве симптомов в течение более короткого периода времени, — отмечают эксперты.

По их словам, у тех, кто был полностью вакцинирован, симптомы Covid-19 включают:

насморк;

головную боль;

чихание;

боль в горле;

постоянный кашель.

Эксперты добавили, что вакцинированные люди менее серьезно болели и быстрее выздоравливали.

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— Постоянный кашель теперь занимает пятое место, если вы получили две дозы вакцины, поэтому он больше не является главным показателем наличия Covid-19, — добавили исследователи.

Для тех, кто получил только одну дозу вакцины против Covid-19, симптомы, в порядке распространенности, следующие:

г оловная боль;

оловная боль; н асморк;

асморк; б ольное горло;

ольное горло; ч ихание;

ихание; п остоянный кашель.

Невакцинированные люди чаще всего сообщали о головной боли, боли в горле, насморке, лихорадке и постоянном кашле. Именно в таком порядке, настаивают эксперты.

Источник: Express