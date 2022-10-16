Руководствуясь ежедневными отчетами в приложении эпидемиологических исследований Zoe Covid Study, британские эксперты указали на пять основных симптомов Covid-19, которые появились в последние недели и различаются в зависимости от статуса вакцинации.
— Те пользователи приложения, которые уже получили две дозы вакцинации, но все же подхватили вирус, сообщали о меньшем количестве симптомов в течение более короткого периода времени, — отмечают эксперты.
По их словам, у тех, кто был полностью вакцинирован, симптомы Covid-19 включают:
- насморк;
- головную боль;
- чихание;
- боль в горле;
- постоянный кашель.
Эксперты добавили, что вакцинированные люди менее серьезно болели и быстрее выздоравливали.
— Постоянный кашель теперь занимает пятое место, если вы получили две дозы вакцины, поэтому он больше не является главным показателем наличия Covid-19, — добавили исследователи.
Для тех, кто получил только одну дозу вакцины против Covid-19, симптомы, в порядке распространенности, следующие:
- головная боль;
- насморк;
- больное горло;
- чихание;
- постоянный кашель.
Невакцинированные люди чаще всего сообщали о головной боли, боли в горле, насморке, лихорадке и постоянном кашле. Именно в таком порядке, настаивают эксперты.
Источник: Express