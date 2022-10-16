Керуючись щоденними звітами в додатку епідеміологічних досліджень Zoe Covid Study, британські експерти вказали на п’ять основних симптомів Covid-19, які з’явилися в останні тижні і різняться в залежності від статусу вакцинації.

– Ті користувачі додатку, які вже отримали дві дози вакцинації, але все ж підхопили вірус, повідомляли про меншу кількість симптомів протягом коротшого періоду часу, – зазначають експерти.

За їхніми словами, у тих, хто був повністю вакцинований, симптоми Covid-19 включають:

нежить;

головний біль;

чхання;

біль в горлі;

постійний кашель.

Експерти додали, що вакциновані люди менш серйозно хворіли і швидше одужували.

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– Постійний кашель тепер займає п’яте місце, якщо ви отримали дві дози вакцини, тому він більше не є головним показником наявності Covid-19, — додали дослідники.

Для тих, хто отримав тільки одну дозу вакцини проти Covid-19, симптоми, в порядку поширеності, такі:

головний біль;

нежить;

хворе горло;

чхання;

постійний кашель.

Невакциновані люди найчастіше повідомляли про головний біль, біль у горлі, нежить, лихоманку та постійний кашель. Саме в такому порядку, наполягають експерти.

Джерело: Express