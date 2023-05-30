Большинство признанных экспертов в области диетологии сходятся во мнении, что медленная потеря веса более полезна для здоровья, чем быстрая, и более устойчивая.

Специалисты обычно рекомендуют терять от 0,5 до 1 килограмма в неделю, что определяется как медленное похудение. Быстрое похудение — это потеря более 1 кг в неделю в течение нескольких недель.

Но вот что по этому поводу говорят результаты нескольких хорошо проведенных исследований.

В одном из них 200 человек случайным образом распределили по группам быстрой или медленной потери веса с целью его снижения на 15%.

Группа быстрой потери веса была переведена на очень низкокалорийную диету с использованием заменителей пищи, включая коктейли, батончики и супы, три раза в день.

Группе медленной потери веса было рекомендовано съедать на 500 калорий меньше, создавая тем самым их дефицит. Они также использовали один-два заменителя пищи в день.

Спустя три года проведения эксперимента выяснилось, что 76% из группы медленной потери веса и такой же процент из группы быстрой потери веса вернули свои потерянные килограммы.

Таким образом, не имело значения, теряли ли участники вес медленно или быстро, они потом все равно его набирали.

Другие исследования показывают, что не имеет значения, какого типа диеты вы придерживаетесь — с умеренным или высоким содержанием белка, углеводов или жиров. Все подходы приводят к одинаковым результатам по снижению веса.

То же самое можно сказать и об интервальном голодании. Исследования показали, что оно не приводит к лучшим результатам, чем любая другая диета.

По словам ученых, это объясняется тем, что наше тело очень хорошо защищает себя от потери веса. Независимо от того, как мы худеем, не набрать впоследствии утраченные килограммы очень сложно, поскольку тело регулирует биологические системы таким образом, чтобы вернуть все то, что оно потеряло.

Ученые утверждают, что успешная долгосрочная потеря веса сводится к: