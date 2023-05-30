Більшість визнаних експертів у сфері дієтології сходяться на думці, що повільна втрата ваги корисніша для здоров’я, ніж швидка, і вона більш стійка.

Фахівці зазвичай рекомендують втрачати від 0,5 до 1 кілограма на тиждень, що визначається як повільне схуднення. Швидке схуднення – це втрата понад 1 кг на тиждень протягом кількох тижнів.

Але ось що з цього приводу говорять результати кількох добре проведених досліджень.

В одному з них 200 осіб випадковим чином розподілили на групи швидкої або повільної втрати ваги з метою її зниження на 15%.

Групу швидкої втрати ваги було переведено на дуже низькокалорійну дієту з використанням замінників їжі, включно з коктейлями, батончиками і супами, тричі на день.

Групі повільної втрати ваги було рекомендовано з’їдати на 500 калорій менше, створюючи тим самим їхній дефіцит. Вони також використовували один-два замінники їжі на день.

Через три роки проведення експерименту з’ясувалося, що 76% із групи повільної втрати ваги і такий самий відсоток із групи швидкої втрати ваги повернули свої втрачені кілограми.

Таким чином, не мало значення, втрачали учасники вагу повільно чи швидко, вони потім все одно її набирали.

Інші дослідження засвідчують, що не має значення, якого типу дієти ви дотримуєтеся – з помірним або високим вмістом білка, вуглеводів або жирів. Усі підходи приводять до однакових результатів щодо зниження ваги.

Те саме можна сказати і про інтервальне голодування. Дослідження показали, що воно не приводить до кращих результатів, ніж будь-яка інша дієта.

За словами вчених, це пояснюється тим, що наше тіло дуже добре захищає себе від втрати ваги. Незалежно від того, як ми худнемо, не набрати згодом втрачені кілограми дуже складно, оскільки тіло регулює біологічні системи таким чином, щоб повернути все те, що воно втратило.

Вчені стверджують, що успішна довгострокова втрата ваги зводиться до: