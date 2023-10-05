Американский фармаколог Джон Девлин в комментарии британскому онлайн-изданию рассказал, что популярные снотворные препараты на самом деле не улучшают ночной сон, а просто успокаивают.

Исследования Девлина сосредоточены на взаимодействии седативных препаратов и качестве сна пациентов, а также на их связи с делирием — острым нарушением внимания и восприятия, причинами которого могут быть практически любые заболевания или фармакологические воздействия.

По словам Девлина, сон можно оценивать по-разному. При одном подходе рассматриваются собственные восприятия сна пациентом прошлой ночью. При другом специалисты изучают, как люди двигаются и дышат ночью, а также отслеживают электрические сигналы, связанные со сном, в мозгу.

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И, наконец, отслеживается циркадный ритм химических веществ, выделяемых мозгом, которые помогают организму придерживаться своего ежедневного графика.

Все три показателя связаны с тем, качественно ли мы спим после того, как ложимся на подушку каждую ночь. Однако большинство излюбленных в Америке средств от бессонницы на самом деле мало влияют на восприятие, физиологию или циркадный ритм.

Как утверждает фармаколог, многие лекарства, в том числе безрецептурные снотворные, а также отпускаемые по рецепту лекарства от бессонницы являются всего лишь седативными средствами, которые расслабляют, но не позволяют человеку достичь качественного сна.

Эксперт предупреждает, что многие безрецептурные препараты от бессонницы являются антигистаминными средствами, которые не одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами в качестве снотворных.

Кроме того, предупредил Девлин, многие снотворные могут иметь фактор похмелья, когда на следующее утро человек чувствует себя еще более уставшим из-за длительного воздействия лекарств и восьмичасового плохого сна.

Еще одно популярное лекарство от бессонницы — мелатонин. Это гормон, который мозг использует, чтобы сообщить нам, когда наступает ночь, в соответствии с нашими циркадными ритмами.

При правильном использовании мелатонин может помочь сократить продолжительность смены часовых поясов после дальнего перелета.

Однако, по словам Девлина, мелатонин бесполезен при бессоннице. Люди принимают его постоянно, просто потому что он продается без рецепта.

Эксперт утверждает, что вместо того, чтобы обращаться к лекарствам, есть другие способы борьбы с бессонницей.

— Если вы лежите в постели и прошло 30–50 минут, вам следует встать и заняться чем-нибудь. Читайте, слушайте музыку и используйте приложения для медитации. Но не смотрите на свой телефон или на экран ТВ, — советует специалист.

Беруши и устройства с белым шумом также могут помочь уменьшить воздействие окружающей среды и другие потенциально отвлекающие раздражители.

Кроме того, рекомендуется ужинать до 19.00, чтобы лучше регулировать уровень мелатонина в организме и поддерживать циркадный ритм.

При повторяющихся приступах бессонницы фармаколог рекомендует пройти обследование на тревожность.

Источник: Express