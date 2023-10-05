Американський фармаколог Джон Девлін у коментарі британському онлайн-виданню розповів, що популярні снодійні препарати насправді не покращують нічний сон, а просто заспокоюють.

Дослідження Девліна зосереджені на взаємодії седативних препаратів і якості сну пацієнтів, а також на їхньому зв’язку з делірієм – гострим порушенням уваги і сприйняття, причинами якого можуть бути практично будь-які захворювання або фармакологічні впливи.

За словами Девліна, сон можна оцінювати по-різному. За одного підходу розглядаються власні сприйняття сну пацієнтом минулої ночі. За іншого фахівці вивчають, як люди рухаються і дихають вночі, а також відстежують електричні сигнали, пов’язані зі сном, у мозку.

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І, нарешті, відстежується циркадний ритм хімічних речовин, що виділяються мозком, які допомагають організму дотримуватися свого щоденного графіка.

Усі три показники пов’язані з тим, чи якісно ми спимо після того, як лягаємо на подушку щоночі. Однак більшість улюблених в Америці засобів від безсоння насправді мало впливають на сприйняття, фізіологію або циркадний ритм.

Як стверджує фармаколог, багато ліків, зокрема безрецептурні снодійні, а також ліки від безсоння, що відпускаються за рецептом, є лише седативними засобами, які розслаблюють, але не дають змоги людині досягти якісного сну.

Експерт попереджає, що багато безрецептурних препаратів від безсоння є антигістамінними засобами, які не схвалені Управлінням з контролю за продуктами і ліками як снодійні.

Крім того, попередив Девлін, багато снодійних препаратів можуть мати фактор похмілля, коли наступного ранку людина почувається ще більш втомленою через тривалу дію ліків і восьмигодинний поганий сон.

Ще одні популярні ліки від безсоння – мелатонін. Це гормон, який мозок використовує, щоб повідомити нам, коли настає ніч, відповідно до наших циркадних ритмів.

При правильному використанні мелатонін може допомогти скоротити тривалість зміни часових поясів після далекого перельоту.

Однак, за словами Девліна, мелатонін марний у разі безсоння. Люди приймають його постійно, просто тому що він продається без рецепта.

Експерт стверджує, що замість того, щоб звертатися до ліків, є інші способи боротьби з безсонням.

– Якщо ви лежите в ліжку і минуло 30-50 хвилин, вам слід встати і зайнятися чим-небудь. Читайте, слухайте музику і використовуйте додатки для медитації. Але не дивіться на свій телефон або на екран ТБ, – радить фахівець.

Беруші та пристрої з білим шумом також можуть допомогти зменшити вплив довкілля та інші потенційно відволікаючі подразники.

Крім того, рекомендується вечеряти до 19.00, щоб краще регулювати рівень мелатоніну в організмі та підтримувати циркадний ритм.

У разі повторюваних нападів безсоння фармаколог рекомендує пройти обстеження на тривожність.

Джерело: Express