Согласно новому исследованию Университета Южной Австралии, горсть арахиса может быть не только любимым перекусом, но и способом сбросить несколько лишних килограммов и держать под контролем свое сердечно-сосудистое здоровье.

Отмечается, что речь идет об употребление 35 г слегка подсоленного жареного арахиса перед двумя основными приемами пищи каждый день.

Оценивая две группы взрослых австралийцев с умеренным или высоким риском развития диабета ІІ типа, исследователи проверили эффект от употребления 70 г арахиса (дополнительные 15 г клетчатки) в дополнение к диете для похудения.

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Выяснилось, что обе группы потеряли вес через шесть месяцев — в среднем 6,7 кг.

— Наше исследование показало, что арахис с высоким содержанием полезных ненасыщенных жиров может быть частью эффективной диеты для похудения, — говорят исследователи.

Ученые отмечают, люди, которые пытаются похудеть, часто избегают арахиса, потому что считают, что он содержит слишком много калорий.

Тем не менее, арахис на самом деле обладает высокой ценностью насыщения, а это означает, что он может дольше сохранять чувство сытости, и это может быть очень полезно для людей с лишним весом.

Это, безусловно, хорошая новость для любителей орехов, резюмируют ученые.