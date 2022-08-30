Згідно з новим дослідженням Університету Південної Австралії, жменя арахісу може бути не тільки улюбленим перекусом, але і способом скинути кілька зайвих кілограмів і тримати під контролем своє серцево-судинне здоров’я.

Відзначається, що мова йде про вживання 35 г злегка підсоленого смаженого арахісу перед двома основними прийомами їжі щодня.

Оцінюючи дві групи дорослих австралійців з помірним або високим ризиком розвитку діабету ІІ типу, дослідники перевірили ефект від вживання 70 г арахісу (додаткові 15 г клітковини) на додаток до дієти для схуднення.

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З’ясувалося, що обидві групи втратили вагу через шість місяців – в середньому 6,7 кг.

– Наше дослідження показало, що арахіс з високим вмістом корисних ненасичених жирів може бути частиною ефективної дієти для схуднення, — кажуть дослідники.

Вчені відзначають, люди, які намагаються схуднути, часто уникають арахісу, тому що вважають, що він містить занадто багато калорій.

Проте, арахіс насправді має високу цінність насичення, а це означає, що він може довше зберігати почуття ситості, і це може бути дуже корисно для людей із зайвою вагою.

Це, безумовно, хороша новина для любителів горіхів, резюмують вчені.